السبت 08 تموز 2023
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"اليد" يحدد موعد مباراة "السوبر" بين السلط والأهلي

لاعب السلط محمود الهنداوي يسدد على مرمى الأهلي في لقاء سابق- (الغد)
لاعب السلط محمود الهنداوي يسدد على مرمى الأهلي في لقاء سابق- (الغد)
  حدد الاتحاد الأردني لكرة اليد يوم السبت 28 تموز (يوليو) الحالي موعدا لإقامة مباراة كأس السوبر 2023، التي تجمع بين فريقي السلط والأهلي، والتي تبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
وتعد مباراة كأس السوبر عادة افتتاحية الموسم لفرق الرجال، والذي دأب الاتحاد على إقامتها منذ فترة طويلة، وهي تجمع بين بطل دوري أندية الدرجة الأولى، وبطل مسابقة كأس الأردن.
وكان موسم فرق الرجال 2022، قد شهد فوز فريق السلط بلقب دوري أندية الدرجة الأولى، وفوزه أيضا بلقب بطولة كأس الأردن، فيما حل فريق الأهلي بمركز الوصيف في هاتين البطولتين، مثلما فاز بلقب مباراة كأس السوبر.
وبدأ اتحاد اللعبة في اتخاذ الترتيبات الفنية والإداربة كافة المتعلقة بهذه المباراة سعيا لإقامتها وإخراجها بالصورة الطيبة والمثالية التي تليق بها، في الوقت الذي سيحدد فيه في غضون الأيام القليلة المقبلة موعدا لعقد الاجتماع التنسيقي الخاص بهذه المباراة، والذي يحضره جميع المعنيين.
ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد عن موعد انطلاق دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، والذي يبدأ اعتبارا من 1 آب (أغسطس) المقبل، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين يتوج في نهايته الفريق الحاصل على أعلى النقاط، فيما يهبط الفريقان الحاصلان على المركزين السابع والثامن إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2024.
إلى ذلك، قرر اتحاد اللعبة دفع المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في منافسات دوري أندية الدرجة الأولى دون احتساب نتائجه، وذلك لإتاحة الفرصة أمامه لخوض المزيد من اللقاءات، والتي تأتي ضمن تحضيراته لخوض المسابقات الرسمية العربية والآسيوية المقبلة.
كما ينتظر أن يصدر الاتحاد في الفترة المقبلة كافة جداول مسابقات المحلية المتبقية من العام الحالي، وهي إلى جانب دوري أندية الدرجة الأولى، سحب قرعة بطولة كأس الأردن، ودوري أندية الدرجة الثانية، ودوري أندية السيدات، وبطولة كأس الأميرة سمية للسيدات، ومباراة كأس السوبر للسيدات، إلى جانب بطولات الشباب والشابات. 
وستخصع البطولات المحلية كافة إلى متابعة الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية والذي يقوده المدرب المصري محمد عبدالرحمن الذي تعاقد معه الاتحاد مؤخرا، حيث سيلتحق لاعبو المنتخب الوطني للرجال مع أنديتهم عقب مشاركة الفريق حاليا في الدورة الرياضية العربية المقامة في الجزائر.
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