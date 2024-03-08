الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليد" يعرض إنجازاته وخطة نشاطاته أمام هيئته العامة اليوم

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المنتخب الوطني للشباب بكرة اليد -(الغد)
عمان - _ - يعرض مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد إنجازات الاتحاد، وكافة النشاطات التي اقامها في العام 2023، أمام الهيئة العامة، في اجتماعها الذي تعقده عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم السبت في قاعة الراحل عبدالله أبو نوار في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.اضافة اعلان
ويعرض الاتحاد أيضا خطته الكاملة للعام الحالي 2024، إضافة إلى التقارير المالية، ومناقشة الأمور المستجدة، التي تهم اللعبة بشكل عام.
وتشتمل خطة الاتحاد للعام الحالي على إقامة كافة البطولات المحلية، والتي تزيد على 14 بطولة رسمية، إضافة إلى مشاركات المنتخبات الوطنية (الشباب والناشئين والشاطئية للناشئين)، في البطولات الرسمية، التي أعلن الاتحاد عنها في وقت سابق، ولعل أبرزها مشاركة المنتخب الوطني للناشئين في البطولة الآسيوية التي تقام في إيران خلال الفترة من 25 آب (أغسطس) ولغاية 3 أيلول (سبتمبر) المقبل، ومشاركة المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية المقررة في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، ومشاركة المنتخب الوطني للشاطئية في البطولة الآسيوية التي تقام في تايلاند أواخر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ويولي الاتحاد اهتماما كبيرا ودعما غير محدود لمنتخبي الشباب والناشئين، واللذين يخضعان حاليا لتدريبات مكثفة، تهدف إلى رفع المستوى الفني لدى الفريقين، تأهبا للمشاركة في البطولتين الآسيويتين، وهما الفريقان اللذان سيشكلان قائمة المنتخب الوطني للرجال، والذي سيشارك في البطولة الآسيوية التي تقام مطلع العام 2026.
وكان الاتحاد الأردني لكرة اليد اقام العام الماضي بطولاته المحلية لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى فرق الكبار، حيث شهدت هذه البطولة تتويج فريق السلط والأهلي وكفرسوم والعربي وعمان وكفرنجة، في مختلف ألقاب البطولات المحلية.  
وعلى صعيد المنتخبات الوطنية شارك منتخب 2004، في البطولة العربية التي جرت في عمان خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، وحل فيها المنتخب بالمركز الخامس، وشارك منتخب العام 2006 في البطولة العربية التي أقيمت في تونس، وجاء المنتخب بالمركز التاسع، بعد أن حقق فوزين على منتخبي العراق والمغرب، وتمكن المنتخب الوطني للسيدات، من الفوز بلقب بطولة غرب آسيا، التي جرت في عمان، وحل المنتخب العراقي بالمركز الثاني، ثم حل المنتخب الكويتي بالمركز الثالث، وأقيمت ضمن فعاليات البطولة، لقاءات حملت اسم “كأس رئيس الاتحاد الآسيوي”، بمشاركة المنتخبات الثلاثة إلى جانب المنتخب الهندي الذي فاز بلقب البطولة، وحل المنتخب الوطني بالمركز الثاني. 
وشارك المنتخب الوطني للرجال في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، بمشاركة منتخبات قطر والسعودية والجزائر والعراق، وحل المنتخب بالمركز السادس.
وشهد العام 2023، تعاقد الاتحاد مع المدرب المصري محمد عبدالرحمن مديرا فنيا للمنتخبات الوطنية، وذلك ضمن خطة الاتحاد للنهوض بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي سمى فيه الاتحاد مجموعة من المدربين للعمل ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية كافة. 
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