الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتخاب زريقات رئيسا للجنة الفنية بالاتحاد العربي للمصارعة

اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات - (من المصدر)
اللاعب والمدرب الوطني الأسبق صالح زريقات - (من المصدر)
عمان – انتخب اللاعب والمدرب الوطني الأسبق، صالح زريقات، رئيسا جديدا للجنة الفنية للاتحاد العربي للمصارعة، وذلك على هامش الاجتماع الذي عقده الاتحاد العربي أول من أمس، لتوزيع لجانه العاملة.اضافة اعلان
وقال صالح زريقات في معرض رده على استفسارات (الغد): "مسؤولية جديدة وتحد مميز، بدأت العمل منذ اللحظات الأولى بوضع استراتيجيات تطوير البطولة العربية من خلال زيادة أعداد الدول المشاركة إلى حاجز الـ14 دولة".
وتابع: "سيكون لدينا برامج في الاتحاد العربي، وسيتم مناقشتها في اجتماع الإتحاد العربي، الذي سيعقد في العراق الشهر المقبل على هامش استضافتها بطولة العرب"، مشددا على ضرورة زيادة خبرات المدربين والحكام من خلال عقد الدورات لهم، سعيا إلى النهوض بلعبة المصارعة العربية.
ويشارك المنتخب الوطني للمصارعة (حرة وروماني) في البطولة العربية بالعراق، في إطار مساعي اتحاد اللعبة لتقييم أداء منتخب الرجال، على أن يسبقها إقامة معسكر تدريبي، ضمن بروتوكول التعاون بين البلدين. 
إلى ذلك، اختتمت مؤخرا منافسات الجولة الثانية من دوري المصارعة، والتي حملت اسم "غزة الصمود" تعبيرا عن التضامن مع أهالي قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الغاشم، وسط مشاركة 200 لاعب يمثلون 16 مركزا وناد من مختلف الفئات العمرية، وذلك في إطار مساعي اتحاد المصارعة، لتنشيط اللعبة واستكشاف المواهب، تمهيدا لاختيار اللاعبين المميزين والحاقهم بالمنتخبات الوطنية. 
في المقابل، هنأت أسرة اتحاد المصارعة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ثلاثة حكام، وهم: رشدان ندى ونايف علوش وسميح العبيد، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى وتجاوزهم الاختبارات المقررة لذلك، متمنين لهم مزيدا من التقدم والنجاح. 
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