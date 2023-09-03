الإثنين 04 أيلول 2023
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انتصارات لاتحاد الرمثا والجزيرة وكفرسوم في افتتاح منافسات دوري كرة الأولى

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افتتاح منافسات دوري كرة الأولى
عمان - الغد -حقق فريق اتحاد الرمثا فوزا كبيرا على نظيره فريق العالية بنتيجة 5- 1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الرصيفة، في مستهل مباريات الأسبوع الأول لدوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم.اضافة اعلان
وفي مواجهة ثانية ضمن نفس الدوري، فاز  فريق الجزيرة على ضيفه فريق الطرة بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البتراء.
وسجل فريق كفرسوم انتصارا ثمينا على فريق عمان بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
و تقام يوم غد  الإثنين 3 مباريات، بالتوقيت نفسه عند الساعة السادسة مساء، يلعب في الأولى صما مع السرحان على ملعب الأمير هاشم، ويلتقي في الثانية عمان اف سي مع الهاشمية على ملعب البتراء، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم مباراة العربي البقعة. 
وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم بعد غد، بإقامة مباراة واحدة، تجمع الصريح مع أم القطين عند الساعة السادسة على ملعب الأمير هاشم.
جانب من توقيع الاتفاقية

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