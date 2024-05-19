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Jordan News النسخة المطبوعة

انتصارات لشباب الأردن ومعان والأهلي والوحدات بدوري المحترفين

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عدد من لاعبي الوحدات يحتفلون بالهدف الأول بمرمى سحاب - (تصوير: أمجد الطويل)
حقق فريق شباب الأردن فوزا مهما على ضيفه مغير السرحان بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت اليوم على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب.
وتقدم شباب الأردن بالنتيجة بعد دقيقتين عبر فضل هيكل، قبل أن يعزز زميله حمزة النعيم النتيجة عند الدقيقة 20، وسجل الهدف الثالث محمد أبو غوش عند الدقيقة 86، فيما وقع البديل سيف سليمان على الهدف الرابع عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع. 
وضمن "أسود غمدان" بشكل رسمي البقاء بدوري المحترفين بعد وصوله للنقطة 22، ومستقرا بالمركز الثامن، فيما تراجع مغير السرحان للمركز الحادي عشر وبرصيده 18 نقطة.
واستطاع معان التفوق خارج دياره على نظيره شباب العقبة بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب تطوير العقبة.
وافتتح معان النتيجة عبر قائد الفريق إبراهيم الرواد عند الدقيقة 39 من زمن اللقاء، قبل أن يعزز زميله عبد الرحمن مرعي النتيجة عند الدقيقة 59، ليواصل معان حضوره في المركز السابع برصيد 23 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لفريق شباب العقبة عند 25 نقطة وبالمركز السادس.
وعاد الأهلي بفوز ثمين من ميدان مستضيفه الرمثا، بهدف وحيد سجله خالد الدردور عند الدقيقة 39، في الموقعة التي جرت على ستاد الحسن.
وتقدم الأهلي مركزين على سلم الترتيب ليصل للمركز التاسع وبرصيده 20 نقطة، فيما بقي الرمثا بالمركز الرابع عند النقطة 32.
واكتسح الوحدات نظيره سحاب بستة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي، في مواجهة شهدت تلقي حارس مرمى سحاب وليد عصام البطاقة الحمراء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمسة دقائق، وإكمال سحاب اللقاء بلاعبه المدافع حسام أبو سعدة حارسا للمرمى، بعد أن استنفد الفريق تبديلاته.
وسجل أهداف الوحدات كل من مهند أبو طه د.25، صالح راتب د.54، محمود شوكت د.64، فراس شلباية د.78، وهدفين عبر إبراهيم صبرة عند الدقيقتين د.90+2 و90+7، فيما سجل هدفا سحاب المهاجم البديل محمد أبو عرقوب 74 و82.
واستمر الوحدات في المركز الثالث رافعا رصيده إلى 45 نقطة، فيما تراجع سحاب للمركز العاشر وبرصيد 18 نقطة.اضافة اعلان
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