انتصارات للإنجليزية وكفريوبا والجليل بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – حسم فريق الإنجليزية مواجهة القمة التقليدية أمام منافسه الأرثوذكسي (68-50)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، في مباراة مؤجلة عن الجولة الثامنة من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة.وبرز في المباراة التي أقيمت أول من أمس، سعيد الخوالدة في اللقاء من جانب لاعبي الإنجليزية بتسجيله 19 نقطة مع 6 متابعات وتمريرة بفاعلية 22، فيما كان فيصل أيوب اللاعب الأبرز من جانب الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و10 متابعات وتمريرة و2 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.وحقق فريق كفريوبا، فوزا مثيرا على فريق بيت ايدس بنتيجة (48-46)، في لقاء جمعهما بصالة الحسن للشباب في إربد ضمن الجولة التاسعة، وبرز فيه اللاعب قيس العواد من جانب كفريوبا بتسجيله 8 نقاط و25 متابعة و5 ستيل بفاعلية 25، فيما كان بدرالدين نايف اللاعب الأبرز من جانب بيت ايدس بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و17 متابعة وسرقتين للكرة و3 بلوك شوت بفاعلية 21. ولم يواجه فريق الجليل صعوبات في تخطي عقبة الأشرفية (76-31)، في لقاء برز فيه جون شوز من جانب لاعبي الجليل بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 32 نقطة و14 متابعة و3 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 37، فيما كان اللاعب عمر بني ارشيد أفضل مسجل من جانب فريق الأشرفية بـ14 نقطة مع 4 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة.وتشارك الإنجليزية صدارة الترتيب مع اتحاد عمان برصيد 15 نقطة لكل منهما، ويأتي الأرثوذكسي والجليل في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد 14 نقطة لكل فريق، وحل شباب بشرى خامسا برصيد 13 نقطة، وكفريوبا سادسا برصيد 12 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 10 نقاط، والأشرفية في المركز الثامن والأخير برصيد 9 نقاط.