الثلاثاء 12 أيلول 2023
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انتصارات للجزيرة والعربي وعمان اف سي بدوري كرة الأولى

انتصارات للجزيرة والعربي وعمان اف سي بدوري كرة الأولى
انتصارات للجزيرة والعربي وعمان اف سي بدوري كرة الأولى
  حقق فريق الجزيرة فوزا صريحا على فريق السرحان برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب السرحان، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم. اضافة اعلان
وتناوب على تسجيل أهداف الجزيرة محمود موافي، حمد البلاونة، وبكر كلبونة 2.
ليرفع الجزيرة رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة ترتيب فرق الدوري بفارق الأهداف عن فريق العربي، فيما تجمد رصيد السرحان عند 3 نقاط. 
وفي المباراة الثانية تجاوز فريق العربي جاره فريق الطرة بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جرى على ملعب الأمير هاشم، وسجل هدفي العربي كل من حمزة بني ياسين وحسين عبيدات، ليبلغ العربي النقطة السادسة، ويبقى الطرة من دون نقاط. 
وسجل فريق عمان اف سي انتصاره الأول بالدوري، على حساب فريق اليرموك، بعد الفوز عليه بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتها على  ملعب البتراء، ليصبح رصيد عمان اف سي 3 نقاط، ويبقى اليرموك من دون نقاط. 
وتقام يوم غد الثلاثاء مواجهتان، تجمع الأولى الصريح والهاشمية على ملعب الرصيفة عند الساعة الخامسة مساء، ويلتقي في الثانية البقعة مع أم القطين عند الساعة السادسة مساء، على ملعب البتراء.
وتختتم مباريات الأسبوع الثاني يوم بعد غد الاربعاء ، بلقاء العالية وكفرسوم عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.
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