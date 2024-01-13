انتصارات للجليل واتحاد عمان والأرثوذكسي وبيت إيدس بـ"سلة الناشئين"

خالد تيسير العميري

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عمان – افتتح فريق نجوم اتحاد عمان مباريات ذهاب المرحلة الثانية من بطولة دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بالفوز على فريق كفريوبا بنتيجة (44-25)، في لقاء جمعهما أول من أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.وبرز اللاعب فادي عثمان في اللقاء من جانب لاعبي نجوم اتحاد عمان بتسجيله 8 نقاط مع 9 متابعات وستيل بفاعلية 18، فيما كان زيد بني هاني اللاعب الأبرز من جانب كفريوبا بتسجيله 3 نقاط و9 متابعات و4 ستيل بفاعلية 11.وأنجز فريق اتحاد عمان، مهمة نظيره الإنجليزية بفوزه عليه بنتيجة (74-54)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد آدم بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 12 نقطة و15 متابعة وتمريرتين وستيل بفاعلية 24، فيما كان مايكل السوسي اللاعب الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيله 14 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 20.وحسم الأرثوذكسي مواجهته أمام فريق نجوم الأرثوذكسي بفوزه عليه بنتيجة (65-34)، في لقاء برز فيه لاعبه الطيب قاسم بتسجيله 19 نقطة و9 متابعات وتمريرة و4 ستيل بفاعلية 31، كما فاز بيت ايدس على غزة هاشم بنتيجة (47-39) في لقاء برز فيه لاعبه يوسف ناصر بتسجيله 19 نقطة و8 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 12.ولم يواجه فريق الجليل صعوبات كبيرة في تخطي عقبة شباب بشرى بفوزه عليه بنتيجة (75-36)، في لقاء برز فيه لاعبه أحمد البربري بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 26 نقطة ومتابعتين و7 تمريرات و10 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 29، يليه زميله عمر مصطفى بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 18 نقطة و12 متابعة وستيل بفاعلية 20.ويتصدر الجليل جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على فريقي الأرثوذكسي ونجوم اتحاد عمان، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما تأتي فرق كفريوبا ونجوم الأرثوذكسي وشباب بشرى في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطة لكل فريق.وارتقى اتحاد عمان إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد نقطتين، متقدما على بيت ايدس بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريقا غزة هاشم والإنجليزية في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق، فيما لم يبدأ الرياضي مشواره عن فرق المجموعة حتى الآن بعد انسحاب كفر راكب بسبب الظروف المالية.وتستأنف مباريات المرحلة الثانية يوم غد، بإقامة 4 مباريات، حيث تحتضن صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية" مواجهات نجوم اتحاد عمان وشباب بشرى عند الساعة 5 مساء، واتحاد عمان مع غزة هاشم عند الساعة 6:30 مساء، والرياضي مع الإنجليزية عند الساعة 8 مساء، فيما تشهد صالة الحسن للشباب مواجهة فريقا كفريوبا والأرثوذكسي عند الساعة 6 مساء.