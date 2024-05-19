 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصارات للرجال والسيدات في انطلاق "طائرة" غرب آسيا الشاطئية

من مباراة المنتخب الوطني للسيدات أمام البحرين -(من المصدر)
من مباراة المنتخب الوطني للسيدات أمام البحرين -(من المصدر)
 سجلت منتخبات الرجال والسيدات انتصارات مستحقة في انطلاق بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة الشاطئية، والتي انطلقت أمس على ملاعب الأميرة آية الشاطئية بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة منتخبات الأردن، البحرين، السعودية، العراق، لبنان وقطر.اضافة اعلان
وتشارك المنتخبات بفريقين لكل منهما في منافسات الذكور والإناث، وسط سباق محتدم للوصول إلى المراكز الأولى، وتحسين تصنيفها على لائحة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في المنافسات الشاطئية.
وفاز منتخب السيدات (أ) الذي يمثله فرح العطعوط ونانسي عياش، على البحرين (ب) بنتيجة 2-0، ومثله فعل المنتخب الوطني (ب) الذي تمثله الشقيقتان رهف حيمور ورغد حيمور، على البحرين (أ) بنتيجة 2-0.
وتواصل البحث عن الانتصارات في منافسات اليوم الأول حتى ساعة متأخرة من أمس، حين التقى المنتخب الوطني (ب) مع نظيره السعودي (أ)، والمنتخب الوطني (أ) مع منتخب السعودية (ب).
ويذكر أن نظام منافسات الإناث، ينص على تأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني، ومن ثم تلعب المنتخبات بنظام الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، للوصول إلى الأدوار النهائية.
وشهدت بقية المباريات، فوز لبنان (2) على السعودية (أ) بنتيجة 2-0، ولبنان (أ) على السعودية (ب) بنتيجة 2-0.
وفي منافسات الرجال، فاز منتخب (2) الذي ضم أحمد العواملة وياسر عثمان، على نظيره البحرين (2) بنتيجة 2-0، فيما استمر لقاء المنتخب الوطني (أ) الذي يضم خالد أبو مشرف وعبد الله سعيفان مع منتخب عُمان حتى ساعة متأخرة من أمس.
وشهدت بقية المباريات، فوز لبنان (2) على السعودية (2) بنتيجة 2-0، والبحرين (ب) على السعودية (أ) بنتيجة 2-0، والبحرين (أ) على العراق بنتيجة 2-0.
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