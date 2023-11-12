انتصاران بـ"سلة الناشئين" .. ومباراتان اليوم

خالد تيسير العميري

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يلتقي اليوم فريقا شباب بشرى والأشرفية عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة فريقا كفر راكب وغزة هاشم عند الساعة 5:30 مساء، في لقاءين يقامان بصالة الحسن للشباب في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الثالثة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة.وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق نجوم الأرثوذكسي على فريق نجوم اتحاد عمان بنتيجة (62-44)، في لقاء برز فيه اللاعب فيصل دبس من جانب لاعبي فريق نجوم الأرثوذكسي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 15 نقطة و17 متابعة و3 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 27، فيما كان حمزة الزعتري المسجل الأبرز لفريق نجوم اتحاد عمان بـ14 نقطة، مع 5 متابعات وستيل.وقفز فريق نجوم الأرثوذكسي إلى صدارة جدول ترتيب فرق مجموعته الثانية برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه الإنجليزية ثانيا برصيد نقطتين من مباراة، وتأتي فرق نجوم اتحاد عمان والأهلي والجبيهة في المراكز الثالث والرابع والخامس تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق، فيما يتواجد المقاولون سادسا من دون رصيد مع عدم خوضه أي مباراة.ولم يواجه فريق الأرثوذكسي صعوبات كبيرة في تخطي عقبة فريق نجوم الأردن بنتيجة (75-28)، في لقاء برز فيه لاعبه برينين كاستورو بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 19 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة و6 ستيل بفاعلية 31.وارتقى فريق الأرثوذكسي إلى صدارة جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط من مباراتين، يليه فريقا اتحاد عمان والرياضي في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد نقطتين من مباراة واحدة، فيما يحتل فريقا نجوم الأردن ونجوم الجبيهة المركزين الرابع والخامس بالرصيد نفسه من مباراتين، ويأتي نجوم الإنجليزية سادسا برصيد خال من النقاط، مع عدم خوضه أي مباراة حتى الآن.