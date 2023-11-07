الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انتصاران لشباب بشرى وغزة هاشم بـ"سلة الناشئين"

لاعب غزة هاشم محمد العبسي في طريقه للتسجيل بسلة الأشرفية - (من المصدر)
لاعب غزة هاشم محمد العبسي في طريقه للتسجيل بسلة الأشرفية - (من المصدر)
  استهل فريق شباب بشرى مشواره في دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة عن الموسم الجديد 2023، بفوزه على فريق كفر راكب بنتيجة (67-30)، فيما تغلب فريق غزة هاشم على فريق الأشرفية بنتيجة (59-20)، في لقاءين أقيما بصالة الحسن للشباب في مدينة إربد، ضمن الجولة الأولى عن منافسات المجموعة الثالثة لفرق الشمال.اضافة اعلان
وبرز اللاعب أنس الهدهد في اللقاء الأول من جانب فريق شباب بشرى، بتسجيله 13 نقطة و14 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة وبلوك شوت بفاعلية 15، فيما كان سيف الدين الجيزاوي اللاعب الأبرز من جانب فريق كفر راكب بتسجيله 8 نقاط و5 متابعات وتمريرة حاسمة و5 ستيل.
وفي المباراة الثانية، برز اللاعب مهند الجوهري من جانب فريق غزة هاشم بتسجيله 9 نقاط و7 متابعات وتمريرتين و8 ستيل بفاعلية 16، فيما كان علي عزايزه اللاعب الأبرز من جانب فريق الأشرفية بتسجيله 8 نقاط و5 متابعات وتمريرة حاسمة وستيل وبلوك شوت.
وتصدر فريق غزة هاشم جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد نقطتين، متقدما على شباب بشرى بأفضلية فارق السلات، والأخير يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما جاء فريق كفر راكب ثالثا برصيد نقطة، والأشرفية رابعا بالرصيد النقطي نفسه.
وتنطلق يوم بعد غد، مباريات الجولة الأولى عن فرق المجموعة الرابعة، حيث يلتقي فريقا بيت ايدس مع الجليل عند الساعة 3 مساء، ودير أبي سعيد مع كفريوبا عند الساعة 4:30 مساء، في لقاءين يقامان بصالة الحسن التدريبية. وفي الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الأولى، تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقا نجوم الجبيهة والرياضي عند الساعة 3 مساء.
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