انتصاران لفيلادلفيا وبيلا في دوري اللعيبة لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان – تغلب فريق فيلادلفيا على نظيره فريق أيلة بنتيجة 79-69 (النصف الأول 34-28)، وألحق بيلا الخسارة الثالثة تواليا بفريق بترا بنتيجة 80-52 (النصف الأول 40-25)، في لقاءين أقيما أمس بصالة النادي الأرثوذكسي في منطقة عبدون، ضمن ختام منافسات الجولة العاشرة من إياب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة “دوري اللعيبة”.وتصدر فيلادلفيا الترتيب برصيد 18 نقطة، يليه جراسا وبترا في المركزين الثاني والثالث تواليا برصيد 17 نقطة، ورم رابعا بـ15 نقطة، وارابيلا خامسا بـ14 نقطة، وبيلا سادسا بـ13 نقطة، وايلة سابعا برصيد 9 نقاط.وتستأنف مباريات البطولة يوم بعد غد الجمعة بإقامة ثلاث مباريات عن الجولة 11 في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا بترا وأيلة الساعة 5 مساء، وبيلا مع رم الساعة 7 مساء وجراسا مع فيلادلفيا الساعة 9 مساء.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين “ذهاب وإياب”، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي “المرحلة الثالثة”، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث “كروس” في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على “الميدالية البرونزية”.ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.فيلادلفيا 79 أيلة 69اعتمد مدرب فيلادلفيا سامر نينو على الخماسي، مالك كنعان وأحمد عطية وعلي الزعبي وجوسيب ميكوليك وزين النجداوي، ليتقدم سريعا في الفترة الأولى (15-8)، لكن مدرب أيلة فؤاد غزاوي أعاد ترتيب أوراقه ليشهد الربع الثاني سجالا نقطيا حسم معه الفريق القادم من الجنوب نتيجته (20-19)، لكن ذلك لم يمنع فيلادلفيا من التقدم في نتيجة النصف الأول (34-28).ولم تتبدل الصورة كثيرا في النصف الثاني مع اعتماد المدربين على مبدأ المداورة بين لاعبي البنش، ليتقدم فيلادلفيا في نتيجة الفترة الثالثة (19-15)، قبل أن تتساوى كفة الفريقين في الفترة الرابعة (26-26)، ليفوز فيلادلفيا في النتيجة النهائية للمباراة (79-69).وبرز البوسني ميكوليك في اللقاء من جانب لاعبي فيلادلفيا محققا “الدبل دبل” بتسجيله 17 نقطة و12 متابعة و3 تمريرات وبلوك شوت بفاعلية 25، فيما كان الأميركي باتريك بيرنيت الأفضل من جانب أيلة بتسجيله 37 نقطة و7 متابعات و6 تمريرات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 40.بيلا 80 بترا 52بدأ فريق بيلا اللقاء معتمدا على الخماسي، أحمد الحموري وغيث الفرج وعلاء الحسيني والمحترف الأميركي كيفن غلميرو ومحمد شاهر، فيما كان بترا يدفع بالخماسي، عمار بسطامي ويزيد حجازي ومحمد الشمالي والمحترف الأميركي غريغ ماغي وخالد أبو عبود.ونوع بيلا من خياراته في التسجيل، ليتقدم (21-13) في الفترة الأولى، ومع تبادل الفريقين عملية التسجيل عزز بيلا تقدمه في الفترة الثانية (19-12)، ليحسم النصف الأول لصالحه بفارق 15 نقطة (40-25).وتساوت كفة الفريقين في الفترة الثالثة (14-14)، ليواصل فريق بيلا تقدمه في النتيجة الإجمالية (54-39)، قبل أن يواصل عنفوانه في التسجيل بالفترة الأخيرة التي حسمها (26-13)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (80-52).وبرز أحمد الحموري في اللقاء من جانب لاعبي بيلا بتسجيله 28 نقطة و4 متابعات وتمريرتين وستيل بفاعلية 27، فيما كان الأميركي ماغي الأبرز من جانب لاعبي بترا محققا “الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و15 متابعة وتمريرتين و2 بلوك شوت بفاعلية 21.