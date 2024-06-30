انتصاران لفيلادلفيا وبيلا في دوري اللعيبة لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق فريق فيلادلفيا فوزا مثيرا على فريق رم بنتيجة 88-77 (النصف الأول 38-38)، وتغلب بيلا على أرابيلا بنتيجة 98-82 (النصف الأول 49-32)، في لقاءين أقيما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من ذهاب المرحلة الثانية لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة".وينتظر أن يكون فريقا بترا وجراسا قد خاضا مواجهة قوية في وقت متأخر من أمس ضمن ختام مباريات الجولة الثالثة من البطولة المحلية.وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب) لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي (المرحلة الثالثة)، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.بيلا 98 ارابيلا 82بدأ مدرب فريق بيلا عبدالله أبو قورة اللقاء معتمدا على الخماسي، أحمد حسونة ونبيل أبو شريخ وأحمد حموري والأميركي كيفن غلميرو ومحمد شاهر، فيما اعتمد مدرب أرابيلا د.إبراهيم العصعوص على الخماسي، ايمانويل ايغ بوتا وناصر انزور وعمار الشريقي وابراهيم النصر وديمونتا هاريس.وجاءت بداية المباراة متقاربة مع تنويع الفريقين خياراتهما في التسجيل، ليحسم بيلا الفترة الأولى (22-19)، ثم ساهمت ثلاثيات حموري في منح بيلا أفضلية تعزيز تقدمه بنتيجة الفترة الثانية (27-13)، ليحسم النصف الأول لصالحه (49-32).وعاد أرابيلا ليكشر عن أنيابه في الفترة الثالثة مستغلا فاعلية محترفيه هاريس وبوتا، لكن خبرات محمد شاهر في اللم والتسجيل تحت السلتين منحت بيلا أفضلية مواصلة التقدم بعد حسمه الفترة الثالثة (23-18)، وكاد أرابيلا أن يقلب الطاولة على بيلا مع تنوع خياراته في التسجيل بالفترة الأخيرة، التي حسمها (32-26)، لكن ذلك لم يمنع بيلا من الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (98-82).وكان الحموري المسجل الأبرز في اللقاء من جانب لاعبي بيلا بتسجيله 34 نقطة و3 متابعات وتمريرتين بفاعلية 26، فيما كان الأميركي ايمانويل ايغ بوتا اللاعب الأبرز من جانب أرابيلا محققا الدبل دبل بتسجيله 29 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات حاسمة و4 ستيل بفاعلية 33.فيلادلفيا 88 رم 77اعتمد مدرب فريق رم محمد حمدان على الخماسي، خالد الظاهر وأشرف الهندي وهنتر ستريت وهاشم عباس ومحمد ناصر الدين، فيما بدأ مدرب فيلادلفيا سامر نينو اللقاء معتمدا على الخماسي، فادي قرمش ومالك كنعان وغيث الفرج وزين النجداوي والبوسني جوسيب ميكوليك.وتقدم رم في نتيجة الفترة الأولى (18-13) بفضل التحركات القوية لناصر الدين وعباس تحت السلتين، فيما كان زين نجداوي يقود صحوة فيلادلفيا الذي سجل 10 نقاط متتالية مع بداية الفترة الثانية، لكن رم نجح بكسر صيامه عن التسجيل مع تنويع خياراته في التسجيل، ليفرض التعادل (38-38) في نتيجة النصف الأول رغم خسارته نتيجة الفترة الثانية (20-25).وغاب التركيز عن لاعبي الفريقين في الفترة الثالثة، ومع تبادلهما التسجيل حسم فيلادلفيا نتيجة الفترة لصالحه (22-12)، ولم تتغير الصورة كثيرا في الفترة الأخيرة التي واصل فيها فيلادلفيا تفوقه (28-27)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (88-77).وبرز زين النجداوي في اللقاء من جانب لاعبي فيلادلفيا محققا الدبل دبل بتسجيله 32 نقطة و14 متابعة و7 تمريرات حاسمة وبلوك شوت بفاعلية 47، فيما كان محمد ناصر الدين اللاعب الأبرز من جانب فريق رم محققا الدبل دبل بتسجيله 13 نقطة و11 متابعة وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 16.