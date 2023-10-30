انتصاران للفحيص ونجوم الفحيص بـ"سلة الناشئات"

خالد تيسير العميري

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عمان – حقق فريق نادي شباب الفحيص، فوزا كبيرا على فريق نجوم الأرثوذكسي بنتيجة (85-38)، في لقاء أقيم بصالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب أول من أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئات تحت 16 سنة بكرة السلة.وبرزت اللاعبة زينة قراعين في اللقاء من جانب فريق الفحيص بـ"الدبل دبل" مع تسجيلها 31 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات و13 سرقة للكرة بفاعلية 45، فيما كانت حلا مارجي اللاعبة الأبرز من جانب فريق نجوم الأرثوذكسي بتسجيلها 4 نقاط مع 11 متابعة ناجحة وتمريرة حاسمة و3 ستيل بفاعلية 8.ولم يواجه فريق نجوم الفحيص صعوبات كبيرة أيضا في تخطي عقبة فريق الإنجليزية بنتيجة (40-13)، في لقاء أقيم أول من أمس بصالة الفحيص، وكانت فيه اللاعبة ألما حداد الأبرز من جانب فريق نجوم الفحيص بتسجيلها 4 نقاط مع 18 متابعة ناجحة وتمريرة حاسمة و3 بلوك شوت بفاعلية 18، فيما كانت مريم صادق اللاعبة الأبرز من جانب فريق الإنجليزية بتسجيلها 5 نقاط مع 8 متابعات ناجحة وتمريرة حاسمة و4 سرقات للكرة بفاعلية 1.وعاد الفحيص إلى الانفراد بصدارة جدول ترتيب دوري الناشئات برصيد 18 نقطة "العلامة الكاملة"، يليه الأرثوذكسي ثانيا برصيد 17 نقطة، ونجوم الفحيص ثالثا برصيد 13 نقطة، ونجوم الأرثوذكسي رابعا برصيد 11 نقطة، والأهلي خامسا برصيد 10 نقاط، والإنجليزية سادسا وفي المركز الأخير برصيد 9 نقاط.