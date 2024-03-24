انجلترا تخرج بالإيجابيات من خسارة "ويمبلي" الودية أمام البرازيل

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مدن - بدا مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، راضيا عن أداء فريقه، رغم الخسارة الودية على ملعب "ويمبلي" أمام المنتخب البرازيلي 0-1 أول من أمس.وأحرز النجم الواعد إندريك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، ليهدي البرازيلي فوزا ثمينا، قبل لقاء إسبانيا وديا أيضا مساء الثلاثاء.وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة "أي تي في" عقب انتهاء اللقاء: " كان هناك الكثير من العروض الجيدة للغاية. إنها مباراة عالية المستوى وقد سيطرنا على أجزاء طويلة منها. لقد كانت لدينا العديد من المحاولات مثلهم على المرمى، لكن في النهاية تلك اللحظة القاسية هي التي حسمت المباراة".وأضاف: "لقد أشركنا الكثير من اللاعبين، وبعض اللاعبين الذين شاركوا دوليا للمرة الأولى، وبعض العروض الفردية المهمة حقا بالنسبة لنا".وعن أنتوني جوردون وأولي واتكينز، قال ساوثجيت: "جيد جدا. كان أنتوني ممتازا في كلا الجانبين. قبل 15 دقيقة من النهاية، كان هناك الكثير من التغييرات وأعتقد في تلك اللحظة أن الجمهور كان سعيدا حقا بالأداء. بالطبع عندما تخسر تصبح المباراة سلبية، لكن علينا أن نبقى في السياق لما تحقق".وتحدث ساوثجيت عن الإصابة التي تعرض لها ظهيره كايل ووكر في الشوط الأول قائلا: "لا نعرف بعد. إنه يشعر بشيء ما، لكنه ليس لاعبا يتعرض للإصابة كثيرا، لذا فهو ليس متأكدا تماما من طبيعة ما حدث معه، لذا سيتعين علينا تقييم الأمر خلال اليومين المقبلين".من ناحيته، لم يستطع لاعب المنتخب الإنجليزي أنتوني جوردون، إخفاء سعادته، رغم الخسارة أمام البرازيل، حيث شارك أساسيا في مباراته الدولية الأولى، بعد تألقه الواضح هذا الموسم مع فرسقه نيوكاسل، وقدم أداء جيدا قبل أن يخرج من الملعب في الشوط الثاني.وقال جوردون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "الليلة كانت أفضل يوم في حياتي، كنت أتخيل الأمر مختلفا بعض الشيء من خلال الفوز وتسجيل هدف، أعتقدت أننا الفريق الأفضل لكننا افتقرنا إلى تلك المهارة التي كانت لديهم في النهاية".وأضاف: "هذا هو حلمي على المدى الطويل. وتحقيقه يعني كل شيء بالنسبة لي، لم أتخيل ذلك في العامين الماضيين، لقد تخيلته في الحديقة عندما كنت طفلا، من خلال إعادة تسجيل أهداف روني وجيرارد، إنها مجرد لحظة مذهلة".وحول ما يمكن أن يفعله بشكل أفضل، أجاب جوردون: "التسجيل! عندما تشارك، تعتقد أنه كان بإمكانك تقديم أداء أفضل، الفرصة التي أتيحت لي في الشوط الأول من تسديدة مباشرة، كنت أود أن أسجلها".وعن فرصه في المشاركة بنهائيات "يورو 2024، قال: "لا يمكنك أبدا أن تضمن التواجد في تشكيلة إنجلترا مع الموهبة من حولك. ما يزال أمامي وقت طويل لأنني لم أظهر لهم الحد الأقصى مما يمكنني القيام به".أما لاعب المنتخب الإنجليزي إزرا كونسا، فأوضح أنه مر بمزيج من المشاعر، بعدما شارك نجم أستون فيلا، في مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الإنجليزي، عندما دخل الملعب بديلا للمصاب كايل ووكر في الشوط الأول.وقال كونسا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): " بالتأكيد كان الأمر يستحق الانتظار وهو حلم أصبح حقيقة.. لحظة فخر".وأضاف: "لم أكن أتوقع أن أشارك مبكرا، لكنني استمتعت بكل لحظة. اعتقدت أننا الفريق الأفضل وسيطرنا على الكرة، لكننا لم نتمكن من تسجيل أي هدف".وعن البرازيل، قال كونسا: "ترى رباعي هجومهم وتكتشف الجودة التي يتمتعون بها، لديهم دائما الكثير من المواهب وقد رأينا ذلك الليلة".وحول النتيجة قال: "أنا متأكد من أن اللاعبين الآخرين لا يحبون الخسارة. لم يكن هذا شعورا لطيفا على الإطلاق وأردنا الفوز، لكننا لم نفعل ذلك، إنه مزيج من المشاعر ولكن آمل أن أتمكن من إلقاء نظرة على هذه الليلة ورؤية أنني شاركت لأول مرة مع إنجلترا، لو أخبرني أحدهم بذلك منذ سنوات لقلت أنه يكذب".وأبدى كونسا أمله في المشاركة بكأس أوروبا 2024 قائلا: "إنه حلم كل طفل أن يلعب في بطولة كبرى، وآمل أن أكون ضمن الفريق الذي يذهب إلى ألمانيافي الجانب الآخر من الملعب، كشف إندريك، مهاجم ريال مدريد الواعد الذي يصل الفريق الإسباني منتصف العام الحالي، بأن الهدف الذي أحرزه في هذا الملعب الأيقوني سبق وأن سجل مثله في ألعاب الفيديو.وقال اللاعب "الأمر مثير للدهشة، لكنني سجلت هدفا مشابها في ملعب ويمبلي لكن على جهاز ألعاب الفيديو، وقد تذكرت ذلك الهدف اليوم"، خلال تصريحات أدلى بها لقناة (جلوبو) التلفزيونية.وأضاف: "شعور رائع ولم يعد بوسعي التفكير في المباراة بعده"، معترفا بأن ذلك "أثر بعض الشيء" على أدائه في الدقائق الأخيرة من المباراة وظهر ذلك في إضاعته لفرصة سهلة من انفراد بمرمى إنجلترا.كان إندريك قد بدأ مباراة أمس السبت من على مقاعد البدلاء قبل أن ينزل إلى أرضية الملعب في الدقيقة 71 بديلا لرودريجو، زميله المستقبلي في ريال مدريد.وفي إطار الذكريات، أشار إندريك إلى أن أول من أمس، شهد مرور 30 عاما على أول مباراة لرونالدو "الظاهرة" مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم.وأردف "سيظل هذا التاريخ محفورا في ذاكرتي إلى الأبد"، موضحا أنه يشعر بـ"الفخر" لإحراز أول هدف مع منتخب بلاده "في الملعب الذي تألق على أرضيته بوبي تشارلتون وكشف رونالدو عن موهبته فيه". -(وكالات)