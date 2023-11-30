انطلاق النسخة الأولى من بطولة المراكز للجمباز بمشاركة 350 لاعبة

خالد تيسير العميري

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عمان – تنطلق اليوم منافسات النسخة الأولى من بطولة المراكز للجمباز للإناث، والتي تحمل اسم الراحلة نهى حتر، بمشاركة 350 فتاة يمثلن 5 مراكز محلية.وتقام فعاليات البطولة في مركز الأميرة رحمة للجمباز بمدينة الحسين للشباب، حيث تختتم البطولة يوم غد، وسيتخللها إقامة حفل تكريم عند الساعة 5:30 من مساء يوم غد بحضور عدد من أقارب أمينة سر اتحاد الجمباز الراحلة نهى حتر وشخصيات رسمية، حيث تأتي هذه البطولة تخليدا لروحها.وحرص اتحاد الجمباز على استقدام حكمتين من الخارج، وهما رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، السورية ريما كزيلكن والتونسية بسمة لإدارة فعاليات البطولة، إلى جانب مجموعة من الحكام الأردنيين و10 حكام تابعين للمراكز ممن تخطوا اختبارات اتحاد الجمباز، بهدف المساعدة في إدارة البطولة وإضفاء الحيادية.وطرح "الجمباز"، تذاكر للعائلات من أجل الدخول إلى الصالة وحضور فعاليات البطولة، على أن تقوم أسرة الجمباز وعدد من أعضاء فريق الباركور الأردني بتنظيم عملية الدخول، لإخراج البطولة بصورة جميلة، تعكس سير اللعبة في الطريق الصحيح بالجوانب كافة.ومن الجدير بالذكر، أن الراحلة نهى حتر، شغلت منصب عضو المكتب التنفيذي ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية، كما كانت رئيسة للجنة رياضة المرأة وترأست بعثة اللجنة الأولمبية إلى دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات في مكاو العام 2007، وتعد الراحلة، أول سيدة مثلت الأردن في فئات رياضة البريدج، بعدما شاركت في أولمبياد البريدج في هولندا العام 2000، وإسطنبول العام 2004، فضلا عن مشاركتها في أولمبياد الألعاب في الصين العام 2008.وتبوأت حتر العديد من المناصب، أبرزها عضو لجنة المرأة في الإتحاد الدولي للجمباز منذ تشكيل اللجنة العام 2017، ونائب رئيس اتحاد دول حوض البحر الأبيض المتوسط العام 2018، كما شغلت الراحلة منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجمباز لشؤون المرأة العام 2019، وتوفيت في الأول من كانون الثاني (يناير) من العام 2021.