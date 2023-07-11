الأربعاء 12 تموز 2023
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انطلاق بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب اليوم

المصارعة
المصارعة
تنطلق اليوم منافسات بطولة آسيا للمصارعة تحت 15 عاما، للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما ولكلا الجنسين، والتي يستضيفها الأردن في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وتمتد حتى 20 تموز (يوليو) الحالي.اضافة اعلان
ويقام حفل الافتتاح عند الساعة الرابعة مساء، ويعكس جزءا من التراث والعادات والتقاليد الأردنية، حيث تقام البطولة تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين.
وتحظى البطولة بمشاركة 19 دولة، وهي: الصين وأوزبكستان وكازاخستان وقيرغستان ومنغوليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية وفلسطين والسعودية والعراق وسورية وقطر وسريلانكا وطاجكستان وتركمانستان والصين تايبيه، ويمثلها 533 لاعبا ولاعبة مع تناوب 51 حكما على إدارة فعاليات البطولة.
ويمثل المنتخب الوطني للمصارعة في البطولة الآسيوية 39 لاعبا ولاعبة من مختلف الأوزان، وهم: عمر اسحاق، محمد اسحاق، حمزة إيهاب، عبدالرحمن مرافي، محمود حسنين، محمد ريان، هاشم شابسوغ، فيصل ملحس، آدم عودة، أوس سميح، سند حاتم، حمزة فارس، قصي حازم، زيد حاتم، نبيل شلباية، علاءالدين بهاء، جاد عبدالقادر، عبدالهادي المغربي، تقى ياسين، جنى زيد، كريمة سعد، مايا اسحاقات، سند البيطار، ورد عشا، أورتس شاميل، سيف درة، عبدالله مكون، عمر اللحام، عبدالله عمار، أحمد خالد، أحمد عمر، حسان حاتم، صهيب الحسنات، محمود شريم، يحيى حسين أبو طبيخ، يوسف العبادي، المعتصم بالله، نورا طيبين، ويشرف على تدريبهم المدراء الفنيون، يحيى أبو طبيخ ورمزي المرافي وهاني المرافي ورائد القيسي وإبراهيم عرعر.
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