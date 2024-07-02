 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق دوري "حارتنا" وسط تنافس كبير بين فرق الأشبال والبراعم

من منافسات دوري حارتنا -(من المصدر)
من منافسات دوري حارتنا -(من المصدر)
عمان- انطلقت يوم الجمعة الماضي النسخة الأولى من دوري حارتنا لفئتي البراعم والأشبال، بتنظيم شركة حلول تطوير الرياضة للتسويق الرياضي وخدمات الاستشارات الإدارية Sportds.اضافة اعلان
وحظيت مباريات الجولة الأولى التي أقيمت على ملاعب على "توينز سبورت فيليج"، بتنافس كبير حيث وزعت الفرق الـ 32 المشاركة ببطولة الأشبال على مجموعتين وكذلك الأمر للبراعم، لتقام المباريات وسط أجواء كروية وعائلية ومحفزة للاعبين المواهب، بتنظيم مميز وتواجد كافة الأجواء الآمنة لممارسة كرة القدم.
وكشفت البطولة منذ يومها الأول عن وجود العديد من المواهب القادرة على شق طريقها في عالم كرة القدم، فيما كانت البطولة أولى تجارب الكثير من اللاعبين في الانخراط بمنافسة كروية تحاكي واقع كرة القدم، وتم خلال مباريات البطولة تنفيذ بروتوكول مباريات كرة القدم الرسمية بدخول الفريقين على موسيقا اللعب النظيف ومصافحة اللاعبين قبل البداية وبعد نهاية كل لقاء، لتكون مدرجات البطولة مساحة مميزة للمدربين والكشافين الباحثين عن مواهب كروية.
وتم تنظيم البطولة بإشراف كوادر شركة شركة حلول تطوير الرياضة للتسويق الرياضي وخدمات الاستشارات الإدارية Sportds، بالإضافة إلى فريق من المتطوعين الشباب والشابات حققوا قصص نجاح بالتنظيم خلال الجولة الأولى.
ويدير مباريات البطولة حكام دوليون سابقون وحكام شباب يمتلكون الخبرة الكبيرة في إدارة مباريات كرة القدم.
مهند محادين الرئيس التنفيذي لشركة Sportds عبر عن سعادته بانطلاقة دوري حارتنا وتحقيق الخطوة الأولى لأهداف المبادرة بإيجاد مكان وبيئة كروية مميزة لخوض اللعبة الأكثر شعبية بالعالم للاعبين الناشئين والشباب، ونقل فكرة "الحارة" إلى بطولة منظمة يتقاسم فيها الجميع الجهود والعمل من أجل الهدف الكبير.
وأضاف محادين أن انطلاقة البطولة وسط تفاعل كبير من المؤسسات المعنية بالرياضة ودعم من شركات القطاع الخاص، يعطي الحماس لجميع العاملين بالمبادرة لمواصلة المشروع وتحقيق كامل أهدافه.
ويحظى هذا الدوري برعاية شركات وطنية أردنية آمنت بأهمية هذه المبادرة وضرورة دعم الفئة العمرية الصغيرة، مثل شركة كيا الراعي البلاتيني للبطولة والراعي المصرفي برنامج عربي جونيور من البنك العربي، وراعي الاتصالات شركة زين الأردن، إضافة إلى راعي الأغذية شركة سنيورة، إضافة إلى الراعي الطبي مركز جوهرة دابوق للعلاج الطبيعي وراعي المياه الحصري سما.
يذكر أن مباريات البطولة تقام أيام الجمعة والسبت والتي تستمر حتى 9 آب المقبل، حيث تقام البطولة بنظام دور المجموعات ومن ثم الأدوار الإقصائية والنهائية.
مجموعات البطولة
المجموعة الأولى لفئة الأشبال فرق واعدين الحدائق، مواهب العقبةIRIS Eagles،  Jordan FA،  Gladiatos A، الزهور، Italiano، Jordan tigers).
المجموعة الثانية (IRIS LIONS، Royal City، نسور عمان، مرمر، واعدين الرحمانية، شباب عالية، Galdiatos B، مدرسة الفيصلي).
فئة البراعم المجموعة الأولى (نسور عمان، مدرسة النادي الفيصلي، النادي الأهلي، JORDAN FA، الاتفاق، Gladiators A، Jordan tigers، نجوم المستقبل).
المجموعة الثانية لفئة البراعم ( IRIS، واعدين الرحمانية، Royal City، Dortmund، مرمر، المدرسة المعمدانية، Gladiatos، Italiano).
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