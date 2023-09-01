انطلاق منافسات دوري "طائرة" السيدات بحلة تنافسية جديدة اليوم

مصطفى بالو

تنطلق منافسات دوري السيدات للكرة الطائرة اليوم، بحلة تنافسية جديدة، حيث تنتهي مبارياته بتصنيف الأندية التسعة المشاركة، بعد انسحاب الراية، إلى الدرجتين الممتازة والأولى.

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ويتقدم دي لاسال والنصر الفرق التنافسة على اللقب، حيث يدافع الأول عن اللقب، بعد أن حمل كأس الدوري في 5 مرات سابقة، منها 3 مرات متتالية في آخر 3 مواسم، في الوقت الذي يريد فيه النصر حمل اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركاته.



وتم توزيع الأندية المشاركة في هذه المنافسات إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى دي لاسال، البتراء، دير علا، مرصع وبشرى، فيما تضم المجموعة الثانية فرق النصر، التعاون، النقع، والقدس.



ويقام دور المجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى دور الأربعة، ويتم تصنيف المتأهلين إلى الدرجة الممتازة، بانتظار الفريق الخامس الذي يحدده نتيجة مباراة أصحاب المركزين الثالث بالمجموعتين، في الوقت الذي تقام فيه مباريات دور الأربعة بلقاء أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، والفائزان يتأهلان إلى المباراة النهائية، والخاسران يلعبان لتحديد المركزين الثالث والرابع.



ويلتقي في انطلاق مباريات المجموعة الأولى من دوري السيدات اليوم، البتراء مع بشرى عند الساعة 5 مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد لقاء حامل اللقب دي لاسال مع دير علا عند الساعة 7، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم غد الأحد، ويلعب فيها التعاون مع النقع عند الساعة 5 في قصر الرياضية، ثم النصر مع الراية عند الساعة 7، وسيطبق الاتحاد تعليماته على فريق الراية المنسحب وتخسيره إداريا بنتيجة 3-0.



وحول النظام التنافسي الجديد في دوري السيدات، رد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات على استفسارات “الغد”، قائلا: “اجتهدنا في مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وبالتشاور مع اللجنة الفنية، لاستحداث نظام تنافسي جديد، ينتهي بتصنيف أندية السيدات في الدرجتين الممتازة والأولى وفق النظام التنافسي الموضح، خصوصا وأننا وجدنا 10 فرق، في ظل تباين بالمستوى التنافسي لا يخدم الرؤية التطويرية لفئة السيدات، وتركنا الكرة في ملعب جميع الأندية لتحديد مصيرها على ضوء نتائجها، وبما يخدم طموحاتها للوقوف في الدرجتين، وفق تعليمات لاحقة ستوضح آلية الصعود والهبوط”.



من جهة أخرى، كشف قطيشات عن استلام اتحاد الكرة الطائرة، كتب شكر وثناء من الاتحاد الدولي، لنجاحه اللافت في تنظيم دورة المدربين للمستوى الثاني التي حاضر فيها المحاضر الدولى د.عاطف رشاد في عمان مؤخرا، مشيرا إلى أن الشكر جاءت لحصوله على التقييم الممتاز وفق الاسستبيان الدولي لتقييم هذه الدورة، وأكد أن هذا التقييم يدفع الاتحاد إلى مواصلة العمل بتوجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، لتنفيذ برامج التطوير لجميع أركان الطائرة الأردنية”.



من ناحية ثانية، سمى اتحاد الكرة الطائرة لاعبي ولاعبتي منتخب الرجال والسيدات، المشاركين في منافسات البطولة الشاطئية العربية، والتي ستقام في سورية خلال الفترة من 14 إلى 18 أيلول (سبتمبر) الحالي، حيث يمثل منتخب الرجال كل من أحمد العواملة وراشد العلوان، فيما يمثل منتخب السيدات كل من فرح الععطوط ورهف حيمور.