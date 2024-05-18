انطلاق منافسات "طائرة" غرب آسيا الشاطئية اليوم

مصطفى بالو

ينطلق قطار المنافسة في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للرجال والسيدات اليوم، على ملاعب الأميرة آية بمدينة الحسين للشباب، في مباريات صباحية ومسائبة، بين متخبات الأردن-المنظم-، البحرين، السعودية، قطر، لبنان، عُمان، والعراق، فيما يقام افتتاح البطولة الرسمي عند الساعة 6 مساء.

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وأجريت قرعة البطولة أمس في الاجتماع الفني، والذي جرى فيه الاستعلام البطولة، والتأكد من أهلية اللاعبين واللاعبات، وتحديد الزي الرسمي للمنتخبات المتنافسة، في الوقت الذي وضعت فيه قرعة منتخبات الرجال والسيدات في مجموعات متوازنة، حين جاء منتخب السيدات (ب)، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات قطر (أ)، البحرين (ب)، السعودية (1)، لبنان (2)، فيما جاء منتخب السيدات (أ) في المجموعة الثانية، والتي تضم قطر (ب)، لبنان (أ)، البحرين (أ)، والسعودية (ب).



وجاء منتخب الرجال (أ)، في المجموعة الرابعة إلى جانب عُمان (ب)، البحرين (أ)، العراق (أ)، فيما جاء منتخب الرجال (ب) في المجموعة الثالثة إلى جانب لبنان (أ)، وقطر (ب)، فيما تضم المجموعة الاولى كل من قطر (أ)، السعودية (أ)، ولبنان (أ)، والمجموعة الثانية كل من عُمان (أ)، البحرين (ب)، والسعودية (أ).



وقال نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات : « نتمنى التوفيق لكافة المنتخبات العربية المشاركة في البطولة الإقليمية، ولكل مجتهد نصيب، وأنجزنا المطلوب إداريا وتنظيميا، وحازت الملاعب على رضا وفدي الاتحادين الدولي والآسيوي، ونشكر اللجان العاملة على عملها بروح الفريق لإنجاح الحدث، ووفرنا كافة التسهيلات للمنتخبات المشاركة من حيث الإقامة، والتنقلات والتدريبات، وسيكون حفل الافتتاح بسيطا ومعبرا، يشمل على كلمة الاتحاد لرئيس اللجنة المنظمة العليا د.يوسف داوود، والذي يعلن انطلاق مباريات البطولة، ومتفائلون بمستوى ونتائج منتخبات الرجال والسيدات».



وكان الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية برئاسة المدير الفني التونسي هيثم الوسلاتي، ومساعده المدرب الوطني إسماعيل توفيق، اجتمع باللاعبين واللاعبات بحضور رئيس الوفد مدير البطولة راكان الرواشدة أمس، وأكد على اللاعبين بذل قصارى جهدهم في الملعب، مشيرا إلى تقارب حظوظ جميع المنتخبات، والفوز حليف الأفضل والأكثر حضورا نفسيا وذهنيا وتكتيكيا، مشددا على أهمية تقديم مستويات طيبة تتناسب ومستوى الاستضافة، واستثمار عاملي الأرض والجمهور، متفائلا بقدرة اللاعبين واللاعبات بالوقوف على منصة التتويج.



ويذكر أن منتخب الرجال (أ) يضم خالد أبومشرف وعبدالله سعيفان، فيما يضم منتخب الرجال ب كل من أحمد العواملة وياسر عثمان ، ويضم منتخب السيدات (أ) رهف حيمور ورغد حيمور، ومنتخب (ب) فرح العطعوط ونانسي عياش.

