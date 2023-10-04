اهتمام الأندية بفئة الشابات يبشر بـ"طائرة" أردنية منافسة

مصطفى بالو

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عمان- يشكل اهتمام الأندية النسوية لكرة الطائرة بفئة الشابات، وقودا حقيقيا لتحليق منتخب السيدات في أجواء المنافسات العربية والقارية مستقبلا، إذ تشكل الشابات نسبة كبيرة من الفرق الأولى للسيدات، وترفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبات، وسط تطور ملحوظ في المستوى الفني العام من موسم إلى آخر، وفقا للإطراء العربي والإقليمي خاصة وأن منتخب السيدات سبق وأن سجل إنجازين غير مسبوقين على صعيد المنتخبات في منافسات الصالات، حين توج بفضية بطولة غرب آسيا، وأتبعها بخطف برونزية الدورة العربية في الجزائر مؤخرا.وقال نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات بهذا الخصوص: "إن الاهتمام المتزايد من الأندية بفئة الناشئات يستحق التقدير، ولهم في اتحاد اللعبة كل الدعم لجهودها، خاصة وأن هذا الاهتمام يلتقي مع نظرة اتحاد اللعبة، في الطريق لتوثيق التشاركية مع جميع الأندية على صعيد الرجال والنساء، وفق توجيهات رئيس الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل، الرامية إلى تحقيق التطور المنشود، والحضور المميز للطائرة الأردنية، باعتبار هذه الفئة الرافد الحقيقي لمنتخب السيدات".وأضاف: "من خلال جلستي مع المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، لمست تركيزه على بناء قاعدة متينة للمنتخبات الوطنية، منطلقا من فرق الفئات العمرية لأندية الرجال والنساء، ويحظى دوري السيدات بمتابعة فنية من قبل الوسلاتي، والمدرب زياد حبش، لوضع جميع اللاعبات تحت عدسة الرصد الفني، بهدف رفد المنتخبات الوطنية للناشئات والسيدات".من جانبه، قال المشرف الرياضي السابق لنادي التعاون –مدير الاتحاد- عبدالكريم أبوالعسل: "انطلقنا منذ سنوات طويلة في نادي التعاون نحو الاهتمام بقاعدة الشابات، ضمن تخصص النادي في نشاط الكرة الطائرة على صعيد الجنسين، ودائما ما شكل الناشئات عماد الفريق الأول من موسم إلى آخر، وأثمر عن تتويج التعاون ببرونزية دوري السيدات في موسم 2023، وسبق للتعاون أن توج بلقب الشابات في العامين 2015 و2019، ووقفن في وصافة الدوري لهذه الفئة في الموسم الماضي، ويعتبر التعاون من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الموسم الحالي، بوقوفه في الدور نصف النهائي إلى جانب النصر، مرصع والنقع".وتابع: "يحسب لإدارة النادي الاهتمام بجمع الفئات على صعيد الجنسين، وبالأخص فئة الشابات خاصة في ظل التطور الملحوظ للطائرة النسوية، وارتفاع مؤشر إنجازات المنتخب الأول للسيدات عربيا وإقليميا، والذي أدى إلى ارتفاع عدد اللاعبات من موسم إلى آخر، مصحوب باهتمام نادوي في مختلف محافظات المملكة، ويبذل المدير الفني لفريق التعاون شريف عبدالله، جهود كبيرة في صقل المواهب وتطويرها وتقديمها إلى الفريق الأول للتعاون الذي يشرف على تدريبه أيضا، مما يصب في مصلحة الطائرة الأردنية".على صعيد متصل، رد مدرب النصر علي منكو على استفسارات "الغد"،: "يولي نادي النصر اهتماما كبيرا بالطائرة النسوية، سواء على صعيد فرق الفئات العمرية أو الأول للسيدات، ونترك دائما الباب مفتوحا بين الفئتين، لرفد الفريق الأول بأفضل الخامات الفتية، حيث نقدم فريقا يضم خليطا متجانسا من الشابات ولاعبات الخبرة، مما ينعكس على استمرارية ألق الفرق النسوية، وتحقيق الإنجازات ورفد المنتخبات الوطنية".وأضاف: "قطفنا ثمار الاهتمام المتوازن في نادي النصر بالشابات والفريق الأول، حيث احتفظ الفريق الأول بلقب كأس الأميرة آية، وخطف لقب السوبر للسيدات، ويدافع فريق الناشئات عن لقبه في دوري فئته، والذي نطمح إلى أن نحتفظ به للموسم الحالي بعد أن سيطرنا على اللقب لـ3 مواسم سابقة، وما يلفت الانتباه في هذا الموسم أن اهتمام نادي مرصع بالسيدات، يشكل حافزا لتوسيع قاعدة الأندية النسوية، ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل الخامات".