اهتمام سعودي بجناح برشلونة.. واهتمام مفاجئ من مانشستر يونايتد بنجم كرواتي

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مدن - حصل أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة على عرض ضخم من أجل الانضمام إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة رفضت عروض رحيل رافينيا، جناح الفريق، في الصيف الماضي وحتى في الميركاتو الشتوي الأخير، لكن أندية السعودية مصرة على مطاردة الصفقة.وعلمت "سبورت" من وكلاء يتعاملون مع الأندية السعودية وإدارة برشلونة، أن رافينيا حصل على عرض جديد للعب في دوري روشن خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت أن قيمة العرض السعودي تتجاوز بكثير التقييم الذي وضعه برشلونة قبل أشهر للجناح البرازيلي، والذي كان يبلغ 80 مليون يورو.وأشارت إلى أنه بغض النظر عن المستوى الرياضي والإنجازات التي سيحققها برشلونة هذا الموسم في الليجا ودوري أبطال أوروبا، فإن النادي يدرك أنه سيتعين عليه إجراء أكثر من عملية بيع مهمة في الصيف المقبل لحل الأزمة الاقتصادية.وذكرت أن رافينيا حتى الآن يظل ثابتًا على موقفه المتمثل في الاستمرار مع برشلونة ومحاولة الفوز يومًا ما بدوري أبطال أوروبا.وأكدت الصحيفة الإسبانية أن العرض السعودي ينتمي إلى أحد كبار دوري روشن (الهلال والاتحاد والنصر والأهلي) التابعين لصندوق الاستثمارات العامة.هنري يتمسك بمبابييرفض تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، الاستسلام أمام فكرة الغياب المحتمل لكيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، عن المشاركة في الأولمبياد.وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن اللاعب على أعتاب الانتقال مجانا إلى ريال مدريد.ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، لم يفقد هنري الأمل في مشاركة مبابي بالأولمبياد، رغم الخطاب الرسمي الذي أرسله ريال مدريد منذ أسبوعين يرفض خلاله مشاركة لاعبيه بالبطولة التي تحتضنها باريس.وحصلت الصحيفة الفرنسية على نسخة من الخطاب، الذي جاء فيه: "فيما يتعلق بطلبكم الخاص بالاستدعاء المحتمل للاعبينا إدواردو كامافينجا وفيرلاند ميندي، نأسف لإبلاغكم أنه نظرًا لحقيقة أن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لن تقام في مواعيد الفيفا، فإن نادينا لا يوافق على استدعاء هؤلاء اللاعبين".وأشارت إلى أن خطاب ريال مدريد جاء ردا على طلب استدعاء أولي لكامافينجا وميندي، ولم يذكر الميرنجي أوريلين تشواميني أو مبابي لأن الأول غير مستدعى من قبل هنري، بينما الثاني لم ينضم رسميا إلى الملكي.وأفادت بأنه رغم وضوح رد ريال مدريد، لكن هنري لن يستسلم، وينوي التواصل مع قادة الميرينجي، عقب التوقف الدولي المقبل، لإقناعهم بالتخلي عن كامافينجا وميندي في الأولمبياد.كما ذكرت أن الاتحاد الفرنسي وهنري يخططان أيضا للتواصل مع مبابي وناديه المستقبلي (سواء كان ريال مدريد أو نادٍ آخر) لإقناع جميع الأطراف بمشاركة اللاعب في الأولمبياد مع فرنسا.صفقة مفاجئة لمانشستر يونايتدأكدت تقارير صحفية أمس، عن توجه مانشستر يونايتد لصفقة مفاجئة من أجل تعزيز خياراته الهجومية.وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع راسموس هويلوند في الصيف الماضي، وبدأ الدولي الدنماركي يتأقلم أخيرا في صفوف الفريق بعد بداية بطيئة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، يتطلع مانشستر يونايتد للتعاقد في الصيف المقبل، مع مهاجم دينامو زغرب الكرواتي برونو بيتكوفيتش.ويرتبط اللاعب الكرواتي الدولي البالغ من العمر 29 عاما، بعقد مع دينامو زغرب حتى العام 2025، ويأمل ناديه الاستفادة منه ماديا الصيف المقبل، تفاديا لإمكانية فقدان خدماته مجانا.وأضافت الصحيفة، أنه من الممكن أن يتم الاتفاق على صفقة للتعاقد مع بتكوفيتش، مقابل 4.28 مليون جنيه إسترليني فقط.وأكملت الصحيفة، أنه لم يتم إجراء أي اتصال بين الناديين حتى الآن، على الرغم من أن دينامو زغرب يعلم بحضور كشافين من مانشستر يونايتد مؤخرًا لمشاهدة المهاجم الدولي.وانتقل بيتكوفيتش إلى دينامو في العام 2019، بعد فترة قضاها في بولونيا وهيلاس فيرونا في إيطاليا، ومنذ ذلك الحين سجل 45 هدفًا في 137 مباراة في الدوري الكرواتي.وتألق بيتكوفيتش في نهائيات كأس العالم 2022، حيث هز الشباك أمام البرازيل في ربع النهائي.مرموش ضمن اهتمامات ليفربولأكدت تقارير صحفية ألمانية، دخول لاعب مصري جديد دائرة اهتمامات نادي ليفربول الإنجليزي.ويأتي ذلك بعد سنوات من التألق للنجم المصري محمد صلاح، منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017.وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت، خلال الموسم الجديد.وقالت الصحيفة إن ليفربول ضمن الأندية الراغبة في ضم عمر مرموش، كما أن هناك فرق أخرى ترغب في ضم اللاعب، من بينها توتنهام الإنجليزي.وأشارت إلى أن فرانكفورت سيطلب الحصول على أعلى مقابل مالي من هذه الصفقة، ولن تقل قيمتها عن 40 مليون جنيه إسترليني. وكان عمر مرموش قد انضم إلى آينتراخت فرانكفورت مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر قادمًا من فولفسبورج.سان جيرمان يستهدف ديازيستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي. وكشفت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية أن بي إس جي يريد التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح فريق ليفربول.وأضافت أن دياز دخل قائمة الصفقات المطلوبة في حديقة الأمراء خلال الصيف المقبل، والتي لم تكتمل بعد.ولفتت أيضا إلى أن لويس دياز لا يحظى بإجماع تام بين مسؤولي النادي الباريسي.كما ذكرت شبكة GFFN الفرنسية أن مهمة باريس لن تكون سهلة في التعاقد مع اللاعب الكولومبي الدولي.وأشارت إلى أن دياز يحظى أيضا باهتمام أندية أخرى مثل برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي.يذكر أن لويس دياز (27 عاما) انضم لصفوف ليفربول الإنجليزي قادما من بورتو البرتغالي في كانون الثاني (يناير) 2022.دورتموند يتريث في خططهقال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، إن الفريق ليس بحاجة لتجديد شامل في الموسم الجديد.ويقدم دورتموند موسما متباينا، لكنه سيصبح موسما سيئا إذا فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وأضاف فاتسكه، في مقابلة مع شبكة "دازن": "لا أعتقد أننا سنجري تغييرات كبيرة، هناك دائما بعض الأفكار التي تخطر على البال، ولكن الأمر لا يتعلق بإجراء تعديلات ضخمة".وواصل فاتسكه: "دورتموند يملك الكثير من المواهب الشابة، مثل الحارس جريجور كوبيل، ونيكو شلوتربيك، وجيمي بينو جيتنز، وجولين دورانفيل ويوسوفا موكوكو".في الوقت نفسه، أوشك عقدا ماتس هوميلز وماركو رويس على الانتهاء حيث ينتهيان بنهاية الموسم الحالي، وقال فاتسكه إنه سيأتي اليوم الذي لن يلعب فيه الثنائي، علما بأنهما بالفعل أصبحا خارج التشكيل الأساسي.وقال فاتسكه: "في مرحلة ما، سنخسر الثنائي الذي قدم الكثير لبوروسيا دورتموند. لكنك تتقبل هذا، هذا يحدث دائما".ويتواجد دورتموند في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيج، فيما يتواجد شتوتجارت في المركز الثالث بفارق 6 نقاط.وستكون الأسابيع المقبلة حاسمة، لأن دورتموند سيواجه الخمس فرق التي تحتل المراكز الست الأولى خلال الأسابيع الستة المقبلة، حيث سيواجه فرق باير ليفركوزن، وبايرن ميونخ، وشتوتجارت، ولايبزيج، وآينتراخت فرانكفورت.وأتم فاتسكه: "في النهاية، سيتم تحديد ما إذا كان هذا موسما جيدا في البوندسليجا أم لا. لا يمكن أن يكون موسما جيدا إذا أنهينا الموسم بعيدا عن المراكز المؤهلة للعب في دوري الأبطال". -(وكالات)