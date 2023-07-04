الثلاثاء 04 تموز 2023
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باريس سان جيرمان يدعو لمؤتمر صحافي

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نادي باريس سان جيرمان
دعا نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لمؤتمر صحافي، يوم الأربعاء، وسط تكهنات بشأن قرب الإعلان عن تعيين الإسباني لويس إنريكي في منصب المدير الفني.اضافة اعلان

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" يوم الثلاثاء أن إنريكي وصل إلى باريس لإتمام الاتفاق مع سان جيرمان.

ولم يكشف سان جيرمان عن أي تفاصيل عن هوية الأشخاص الذين سيظهرون في المؤتمر الصحافي للموسم الجديد، والذي سيتم بثه عبر جميع الحسابات الرسمية للفريق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث سان جيرمان عن "أول مؤتمر صحافي لموسم 2023 - 2024" في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة "ليكيب" أن النادي يستعد للإعلان عن نبأ التعاقد مع إنريكي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا ونادي برشلونة، والذي لم يتول أي منصب منذ رحيله عن تدريب الماتادور عقب الخروج من مونديال قطر 2022.

ولم يعلن سان جيرمان حتى الآن عن مصير مدربه الحالي كريستوف غالتييه الذي يرتبط بعقد مع الفريق حتى 2024، حيث فاز الفريق تحت قيادته بلقب الدوري الفرنسي فقط في الموسم الماضي، لكنه فشل مرة أخرى في حصد لقبه الاول في دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة على يد بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر.
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