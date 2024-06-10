 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

باريس يان جيرمان في ورطة بسبب شقيق مبابي

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مبابي

ينوي باريس سان جيرمان الفرنسي إدراج بند في عقد لاعبه إيثان مبابي شقيق كيليان يسمح للنادي بإعادته إلى الفريق بعد فترة، وذلك خوفاً من تألقه مع فريق آخر وخسارة خدماته بشكل كامل.
وبحسب عدة مصادر صحافية فرنسية فإن إيثان وقع ضحية "حرب" بين إدارة النادي وشقيقه الأكبر كيليان الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني الأسبوع الماضي، إذ فضل نادي العاصمة الفرنسية عدم منح الصغير عقداً بعدما فشل بتمديد عقد شقيقه الأكبر.

وبحسب الصحافي جوناثان جونسون المختص بأخبار الدوري الفرنسي في قناة "سي بي إس" الأميركية فإن باريس سان جيرمان ينوي إدراج بند في عقد إيثان الذي اقترب من الانتقال إلى ليل، وذلك من أجل إعادته إلى الفريق مستقبلاً، على غرار ما حدث مع الشاب الهولندي تشافي سيمونز.

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وبحسب جونسون فإن باريس لا يريد أن يخسر استثماره بمبابي الصغير، وسط توقعات بأن يكون لاعباً فذاً على غرار شقيقه الأكبر الذي يراه كثيرون الأفضل في العالم.

وكانت فايزة العماري والدة الثنائي الفرنسي تحاول إقناع ريال مدريد بالتعاقد مع إيثان وضمه إلى الفريق الرديف بينما يلعب كيليان مع الأول، لكن النادي الإسباني رفض ذلك معتبراً أنه ليس من الأولويات في الفترة الراهنة.

 

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