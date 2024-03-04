باسم تيم: استقطاب حراس مرمى أجانب دليل تراجع .. وآلية منح شهادات التدريب خاطئة

خالد الخطاطبة

اضافة اعلان

عمان- كشف حارس مرمى المنتخب الوطني وناديي الوحدات والفيصلي الأسبق باسم تيم، أن سبب ابتعاده عن أجواء كرة القدم في الأردن في الفترة الحالية، يأتي بسبب غياب البيئة الحاضنة للكفاءات، واعتماد المنتخبات والأندية في الكثير من الأحيان على مدربي حراس مرمى يحملون شهادات تدريبية فقط، ولا يجيدون العمل فيه بسبب نقص الخبرات، وغياب التأهيل الكامل والصحيح.وأبدى باسم تيم عتبه على آلية منح شهادات التدريب في اتحاد كرة القدم، معتبرا أن الآلية بحاجة إلى إعادة نظر، في ظل ارتفاع أعداد المدربين الذين لا يحتاجون لممارسة التدريب في الأندية والمنتخبات، إلا الحصول على شهادات تدريبية تمنح للجميع، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أعداد المدربين، وغياب الكفاءات الكافية من حراس المرمى المميزين.كما أشار باسم تيم الذي يبتعد حاليا عن كرة القدم، وتحديدا عن عالم التدريب، إلى أن الأردن لا يوجد فيه بيئة مناسبة للعمل ماديا وفنيا، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا ملحوظا، من أجل خلق جيل من حراس المرمى قادر على الذود عن عرين المنتخبات الوطنية.وفي لقاء مع "الغد"، أشار تيم إلى أنه لعب في صفوف المنتخب الوطني الأردني 46 مباراة دولية، كما مثل منتخب فلسطين في 32 مباراة دولية.وأضاف،: بدأت اللعب في نادي الوحدات منذ العام 1977، قبل أن يتم تحريري العام 1986، لأنتقل بعدها وتحديدا في العام 1987، إلى فريق النادي الفيصلي، حيث لعبت في صفوفه عددا محدودا من المباريات، ومن ثم الانتقال إلى عالم التدريب، حيث عملت مدربا للحراس في أندية ومنتخبات وطنية، قبل أن أغادر في العام 1997 للعمل مدربا للحراس في قطر والإمارات، واستمررت في ذلك حتى العام 2004، قبل أن أحتجب عن عالم التدريب.حراس الماضي أفضل ..وجيل شفيع مميزوعن طبيعة حراسة المرمى في الزمن الماضي والزمن الحاضر، اعتبر باسم تيم أن أيام الماضي كانت أفضل، رغم شح الإمكانيات، حيث الخامات والمواهب الأفضل التي تميزت بشكل لافت.وأضاف: بالنسبة للأجيال القادمة، أعتقد أن جيل حارس المرمى عامر شفيع يعتبر الأفضل في الفترة الحالية، حيث تألق شفيع بشكل لافت، ونجح في وضع اسمة في قائمة حراس المرمى المتميزين محليا وعربيا وآسيويا، كما أن جيل شفيع في حراسة المرمى كان مميزا أيضا أمثال لؤي العمايرة ومعتز ياسين وأحمد عبدالستار.البحث عن حراس من الخارج دليل تراجعوأكد باسم تيم، أن توجه عدد من الأندية المحلية، للبحث عن حراس مرمى محترفين من خارج الأردن، دليل على ضعف قاعدة الحراس في الأردن، وهذا يتطلب إعادة النظر في هذا الموضوع المهم، من أجل إعادة ترتيب الأمور، والبحث عن حراس مرمى أكثر تميزا لحماية عرين المنتخبات والأندية في السنوات المقبلة.وأضاف: أصبت بالدهشة لقيام العديد من الأندية بالبحث عن حراس مرمى أجانب، وأعتقد أنه لو كانت الأمور المادية للأندية أفضل حالا، لذهب عدد كبير من الأندية لاستقطاب حراس مرمى أجانب، وهذا أمر خطير.وبين تيم، أن الأردن زاخرة بالمواهب في حراسة المرمى، ولكنها تحتاج للاكتشاف والصقل، وهذا يتطلب تحسين جودة المدربين من خلال دورات جدية وهادفة، حيث تعطى الشهادات التدريبية لمن يستحقها فقط.جيل العمالقة في حراسة المرمىوفي رده على سؤال يتعلق بمنافسته مع الحارس المعروف ميلاد عباسي في نهاية السبعينيات وفترة الثمانينيات، أشار تيم إلى أن ميلاد كان صديقه العزيز، وأن المنافسة بينهما، دفعتهما لتطوير مستوياتهما الفنية، ما انعكس إيجابا على المنتخب الوطني الذي حظي بحراسة مرمى متميزة في تلك الفترة.وأضاف: في تلك الفترة كان هناك جيل من عمالقة حراسة المرمى، فاضافة إلى باسم تيم وميلاد عباسي، كان هناك أيضا الراحل راتب الضامن وقبله وليد شحادة، ثم جاء حراس مميزون أمثال خلدون ارشيدات وغيره من حراس المرمى المتميزين.وبين تيم، أنه وفي تلك الفترة لم يكن هناك مدربي حراس مرمى متخصصين، ولكن سر تألق هذا الجيل، يأتي بسبب ما يمتلكونه من موهبة جعلت منهم حراس مرمى متميزين بالفطرة.غياب مدربي حراس المرمى المتخصصيننوه باسم تيم، إلى ضرورة تحسين مخرجات مدربي حراس المرمى في الأردن، رافضا أن يحصل كل شخص يقضي أسبوعا أو أسبوعين في دورة تدريبية، على شهادة مدرب حراس مرمى، وهو الأمر الحاصل حاليا، ما تسبب في ضعف مخرجات الحراس المميزين.وأضاف: يوجد في الأردن مدربو حراس مرمى متميزون، ولكن على الجانب الآخر هناك مدربون يملكون الشهادة الورقية فقط، ولا يملكون الخبرة، وهو أمر خطير يؤثر على مستوى الحراس.أول مدرب حراس مرمى في الأردنكشف تيم، أنه يحمل لقب أول مدرب حراس مرمى في الأردن، بشكل رسمي، حيث حصل على هذا المسمى بعد أن اتجه إلى عالم التدريب وحصل على الشهادات.وقال: "أنا أول من حصل على مسمى حراس مرمى في الأردن، وهذا المسمى لم يكن موجودا في السابق، حيث لم يكن هناك مدرب حراس متخصص يشرف على تدريب حراس المرمى".حراس عالميونوعن رأيه بحراس المرمى المتميزين عالميا، خلال السنوات الماضية وليس في الفترة الحالية، اعتبر باسم تيم أن حراس مرمى أمثال سيدماير وبيتر شيلتون وديني زوف وياشين، ربما يعتبروا الأفضل في تاريخ كرة القدم العالمية.واعتبر باسم تيم، أن هناك حراس مرمى تالقوا بشكل لافت في بطولات معينة، ولكنهم لم يستمروا في التألق، باستثناء عدد قليل منهم.