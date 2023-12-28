باكس وسيكسرز يطاردان سلتيكس على زعامة "المنطقة الشرقية"

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واصل فريقا ميلووكي باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مطاردتهما لفريق بوسطن سلتيكس على زعامة المنطقة الشرقية والترتيب العام لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفوز باكس على بروكلين نتس (144-122) وسيكسرز على أورلاندو ماجيك (112-99).واستفاد باكس على أكمل وجه من قرار نتس إراحة نجومه بعد العودة من رحلة إلى الغرب خسر خلالها 4 من مبارياته الخمس، ثم أتبع ذلك بهزيمتين على أرضه قبل أن يستعيد توازنه بفوزين على الجريح ديترويت بيستونز، كي يحقق فوزه الثالث والعشرين في 31 مباراة.وبفضل 32 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة من نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو و27 نقطة و10 تمريرات حاسمة من كريس ميدليتون، عوض باكس خسارته مباراته الماضية أمام نيويورك نيكس وعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بعدد انتصارات سلتيكس المتصدر نفسه، الذي خاض مباراتين أقل منه.وأراح أصحاب الأرض ثلاثة من لاعبيهم الأساسيين، وهم: سبنسر دينويدي ونيك كلاكستون وكام جونسون، إضافة الى دوران فيني- سميث، لكنهم "قاوموا بشدة" وفق ما قال أنتيتوكونمبو بعد اللقاء، مضيفا "لا أعرف معظمهم، لكني لن أنساهم بالتأكيد بعد اليوم لأنهم صعبوا الأمو علينا".وخاض نتس اللقاء بتشكيلة من "المبتدئين" ولاعبين بعقود قصيرة الأمد، لكنه قاتل بشراسة قبل أن يستسلم في الربع الأخير الذي تفوق خلاله باكس بفارق 14 نقطة 44-30، فيما لعب كامرون باين وماليك بيسلي دورا في الانتصار العاشر من أصل 12 مباراة خاضها باكس في كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بعدما سجل كل منهما 5 ثلاثيات، لينهي الأول اللقاء بـ18 نقطة والثاني بـ17.ومن جهة نتس، الذي مني بهزيمته السادسة عشر في 31 مباراة، كان "المبتدئ" جايلن ويلسون الأفضل بـ21 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف ترندون واتفورد 17 وكل من دينيس سميث و"المبتدئ" الآخر نوا كلاوني 14.وفي أورلاندو ورغم غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد للمباراة الثانية تواليا بسبب التواء في الكاحل الأيمن، حقق سيكسرز فوزه التاسع في آخر 11 مباراة والحادي والعشرين في 30 مباراة بتغلبه على ماجيك 112-92، وذلك بفضل جهود تايريس ماكسي (23 نقطة) وتوبياس هاريس وديانتوني ميلتون (22 لكل منهما).كما عوض بول ريد غياب إمبيد بشكل جيد من خلال تسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات و3 اعتراضات دفاعية (بلوك)، مساهماً في الفوز على ماجيك الذي مني بهزيمته الخامسة في آخر سبع مباريات والثانية عشر هذا الموسم رغم جهود الألماني فرانز واغنر (24 نقطة) وجايلن ساغس (20) وباولو بانشيرو (19 مع 9 متابعات)، متأثراً بمعاناته من خارج القوس حيث اكتفى بتسع ثلاثيات من أصل 33 محاولة.وشدد مدرب سيكسرز نيك نورس بعد هذا الفوز الذي عزز به فريق مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بفارق مباراتين ونصف عن سلتيكس، على ضرورة التأقلم مع غياب إمبيد بالقول: "أعتقد أنه يتوجب علينا بالتأكيد إيجاد أسلوب لعب مختلف لأن الأمر مختلف حين لا يكون هنا"، مضيفاً "اللعب جيداً بالشكل الكافي الذي يمنحنا فرصة الفوز هو الأمر الأهم بغياب جويل".وحقق كيفن دورانت ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دبل" للمرة الثامنة عشرة في مسيرته المتوجة بلقبين بألوان غولدن ستايت ووريرز، وقاد فينيكس صنز للفوز على مضيفه هيوستن روكتس 129-113 بتسجيله 27 نقطة مع 10 متابعات و16 تمريرة حاسمة (أعلى رقم له في مسيرته).ونجح دورانت في 9 من محاولاته الـ16، واضعاً حداً لمسلسل هزائم فريقه عند ثلاث مباريات ومانحاً إياه انتصاره الأول خارج الديار منذ 26 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما ساهم إيريك غوردون في الفوز الخامس عشر لصنز في 30 مباراة بتسجيله 27 نقطة في أول لقاء على ملعب فريقه السابق منذ أن تخلى عنه الأخير في شباط (فبراير) الماضي.وسجل غوردون 17 نقطة في الربع الثاني الذي حسمه فريقه 43-31، منهياً الشوط الأول بفارق كبير 73-55، فيما كان التركي ألبيرين شينغون (24 نقطة) وجايلن غرين (23 بينها 6 ثلاثيات) الأفضل في صفوف روكتس الذي مني بهزيمته الرابعة عشرة.وبفضل 36 نقطة لكل من الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر وجايلن وليامس، حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه العشرين في 29 مباراة، وجاء على حساب ضيفه نيويورك نيكس 129-120، فيما عاد كليفلاند كافالييرز من بعيد وعوض تخلفه أمام مضيفه دالاس مافريكس بفارق 20 نقطة في الشوط الأول وفاز 113-110.ويدين كافالييرز بالفوز إلى كاريس ليفيرت الذي سجل 29 نقطة، بينها سلة التقدم والفوز من خارج القوس في الثواني الأخيرة من اللقاء، فيما ساهم جاريت ألن بـ24 نقطة مع 23 متابعة وأيزاك أوكورو بـ22 نقطة في الفوز الثالث للضيوف من أصل أربع مباريات خاضوها من دون نجمهم المريض دونوفان ميتشل.ورغم جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 39 نقطة ووصل إلى الثلاثين نقطة أو أكثر للمرة الرابعة عشرة في آخر 15 مباراة، مني مافريكس بالهزيمة الثالثة عشرة، ووضع تورونتو رابتورز حدا لهزائمه خارج الديار عند خمس مباريات متتالية بتغلبه على واشنطن ويزاردز 132-102 بفضل البريطاني أو جي أنونوبي (26 نقطة) والكاميروني باسكال سياكام (22 مع 11 تمريرة حاسمة) وسكوتي بارنز (20 مع 12 متابعة). -(وكالات)