الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"بالأرقام".. البقعة الأفضل بـ"طائرة الأولى" وشباب مليح يتأهل ثانيا

كابتن فريق البقعة يرفع كأس الدوري بعد تسلمه من العساف (تصوير: أمجد الطويل)
كابتن فريق البقعة يرفع كأس الدوري بعد تسلمه من العساف (تصوير: أمجد الطويل)
 لم تكن عودة فريق البقعة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الممتازة للكرة الطائرة عادية، بل جاءت محملة بإنجاز كبير سطره نجوم الفريق بالفوز بلقب دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، بعد مشوار ليس سهلا، حيث واجه الفريق صعوبة في تحقيق مراده، بعد أن بقيت عودته معلقة حتى مباراته الأخيرة في مربع الصعود أمام منافسه فريق شباب مليح بنتيجة 3-0، وفيها حقق الفريق الفوز المطلوب الذي وضعه في صدارة الترتيب العام والصعود إلى منصة التتويج الذهبية. اضافة اعلان
ورغم مرافقته مع البقعة في رحلة الصعود، إلا أن فرحة فريق شباب مليح جاءت منقوصة بعد أن فرط الفريق بالمركز الأول واللقب، بخسارته أمام البطل، وهي الخسارة الوحيدة التي تعرض لها في مربع الصعود، في الوقت الذي تراجع فيه فريق وادي موسى إلى المركز الثالث، وفقدانه فرصة التأهل رغم الفوز المستحق الذي سجله على فريق بيت ايدس بنتيجة 3-0، حيث بقيت آمال وادي موسى معلقة بنتيجة المباراة الختامية والتي جاءت صادمة له.
لقاءات مربع الصعود، حفلت بكامل الندية والإثارة، وتمكن فيها فريق شباب مليح من حجز مقعد له في الدوري الممتاز بعد الجولة الثانية، جراء فوزه على فريقي بيت ايدس ووادي موسى بنتيجة 3-0، قبل أن يتمكن البقعة من تعويض خسارته أمام وادي موسى في الجولة الأولى، وتحقيق فوزين ثمينين على فريقي بيت ايدس 3-1، وشباب مليح بنتيجة 3-0، ليضمن من خلالهما الفوز باللقب والتأهل، وهو الفوز الذي أفقد وادي موسى فرصته بالتأهل، بعد أن كان الأخير قريبا من التأهل خصوصا بعد الفوز الدراماتيكي الذي حققه على البقعة 3-2، ومن ثم على بيت ايدس بنتيجة 3-0، وكذلك فقد الأخير فرصته بالتأهل بعد أن تعرض للخسارة في مبارياته الثلاث.
ومع ختام لقاءات مربع الصعود، اعتلى البقعة الترتيب العام برصيد 6 نقاط، وجاء بالمركز الثاني شباب مليح برصيد 6 نقاط، ثم بالمركز الثالث وادي موسى برصيد 5 نقاط، وبالمركز الرابع بيت ايدس برصيد خال من النقاط.
وتشير الأرقام، إلى أن البقعة جاء الأفضل بعد أن حصد 8 أشواط مقابل 4، وله 288 نقطة مقابل 228، فيما حصد شباب مليح 6 أشواط مقابل 3، وله 202 مقابل 182، فيما حصد وادي موسى 6 أشواط مقابل 5، وله 248 نقطة مقابل 240، وحصد بيت ايدس شوطا واحدا مقابل 9، وله 165 نقطة، مقابل 253.
وعقب المباراة الختامية، التي حضر جانبا منها نائب سمو رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، توج عضو مجلس إدارة الاتحاد سليمان العساف وكبار الحضور، الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى، وسلم كابتن فريق البقعة كأس البطولة، مثلما كرم لاعبي المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية: أحمد العواملة وراشد العلوان، واللذان قادا المنتخب الوطني للفوز بالميدالية البرونزية في بطولة سورية الدولية التي جرت مؤخرا.
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