بالفيديو.. رونالدو يحظى باستقبال أسطوري في إيران

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حظي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.ولن تنعم جماهير بيرسيبوليس بمشاهدة رونالدو (38 عاما) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج لأن الاتحاد القاري أنزل عقوبة بالفريق الإيراني على خلفية قيامه بنشر تغريدة جدلية على حسابه على إنستغرام عام 2021، فمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.ووصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي.وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.وبحسب صور نشرتها قناة "برس تي في"، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.وقال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاما وهو من أنصار رونالدو "إنه أمر مثير للغاية" معربا عن أمله "بمباراة جميلة" بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.ويضمّ النصر في صفوفه أيضا البرازيليين تاليسكا ومالكوم والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني إيمريك لابورت.