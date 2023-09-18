الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بالفيديو.. رونالدو يحظى باستقبال أسطوري في إيران

استقبال-النصر-السعودي-في-إيران
استقبال كبير لنجم النصر كريستيانو رونالدو

حظي النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي باستقبال حاشد لدى وصوله إلى طهران حيث هتفت الجماهير باسمه ولوّحت له، عشية خوض فريقه الثلاثاء مباراة ضد بيرسيبوليس الإيراني ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.اضافة اعلان

ولن تنعم جماهير بيرسيبوليس بمشاهدة رونالدو (38 عاما) في أرضية ملعب أزادي في طهران الذي يتسع لتسعين ألف متفرج لأن الاتحاد القاري أنزل عقوبة بالفريق الإيراني على خلفية قيامه بنشر تغريدة جدلية على حسابه على إنستغرام عام 2021، فمنع الجمهور من حضور مباراة واحدة في المسابقات الآسيوية.

ووصل لاعبو النصر إلى طهران وسط حراسة أمنية شديدة من "وحدة النخبة" المتخصصة في الزيارات الرئاسية، بحسب ما أشار موقع "فارزيش 3" الإيراني الرياضي.


وعُلّقت لافتات عملاقة على جسور المدينة تحمل صور أفضل لاعب في العالم خمس مرات، كُتب عليها "أهلاً وسهلاً"، وهرعت الجماهير لمحاولة إلقاء نظرة على نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق.

وبحسب صور نشرتها قناة "برس تي في"، شوهد رونالدو يتسلم سجادتين إيرانيتين من النوع الفاخر من قبل رئيس نادي بيرسيبوليس.

وقال نافيد برهانيفار البالغ من العمر 28 عاما وهو من أنصار رونالدو "إنه أمر مثير للغاية" معربا عن أمله "بمباراة جميلة" بين نجوم النصر ونادي بيرسيبوليس.

وتعتبر المباراة ثأرية بالنسبة إلى النصر الذي خسر أمام نظيره الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عام 2020.

ويضمّ النصر في صفوفه أيضا البرازيليين تاليسكا ومالكوم والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا والإسباني إيمريك لابورت.
قائدة فريق الاتحاد شرين الشلبي ترفع كأس لقب دوري المحترفات لموسم 2023 - (من المصدر)

التغيير الفني يقود الاتحاد للقب.. وتحسن بالمعدل التهديفي.. و3 لاعبات لم يغبن عن المباريات منذ24 ساعة

لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عدي الهنداوي - (من المصدر)

الملاكم الهنداوي يأمل بتحقيق ميدالية ثانية بالألعاب الآسيوية منذ24 ساعة

الأميرة عالية بنت الحسين تتوج أحد أصحاب الخيول الفائزة - (من المصدر)

الكشف عن الفائزين بألقاب بطولة الشرق الأوسط لجمال الخيول منذ24 ساعة

لاعب شباب الأردن أيهم هشام يتجاوز لاعب معان عون المحارمة في مباراة الفريقين -(تصوير: أمجد الطويل)

شباب الأردن يقسو على معان بثلاثية نظيفة في دوري المحترفين منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
367730_4_1692607992 (1)

الجزيرة يتجاوز صما بهدفين ويواصل صدارة دوري كرة الأولى

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني للتايكواندو .-(من المصدر)

التايكواندو الأردنية تتسلح بتاريخ مطرز بالإنجازات استعدادا للأسياد

منذ2 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)

فترة التوقف الدولية تكشف قوة المنتخبات المنافسة لـ"النشامى"

منذ2 ساعة
لاعب العربي قيس العوادين في طريقه لمواجهة مرمى الحسين في اللقاء السابق - (الغد)

العربي والحسين في مواجهة قوية.. وكفرسوم ينتظر الشونة

منذ2 ساعة
F6TKepGagAAvh8O

بسبب صورة.. الجماهير الإيرانية محرومة من مشاهدة رونالدو

منذ2 ساعة
مدرب الفيصلي وسيم معلى والقائد بهاء عبدالرحمن حلال المؤتمر الصحفي - (من المصدر)

الفيصلي ينتظر دعم جماهيره أمام ناساف الأوزبكي اليوم

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 