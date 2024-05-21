بايرن ميونخ يرفض رحيل نجمه إلى مانشستر سيتي

رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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وأبدى مسئولو إدارة نادي مانشستر سيتي اهتمامهم بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز، جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بالعملاق البافاري في الصيف.



وينتهي عقد ديفيز مع نادي بايرن ميونخ في نهاية صيف 2025 ولهذا يخطط نادي مانشستر سيتي إلى التعاقد معه من أجل تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.



وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن البايرن لا يمانع من رحيل ديفيز مقابل 70 مليون يورو، وهو مبلغ مساو لقيمته التسويقية بحسب النادي البافاري.





موقف بايرن ميونخ من رحيل ديفيز

وفي هذا السياق فقد أكدت التقارير على أن بايرن ميونخ يرفض نهائيًا رحيل ديفيز عن صفوفه إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الصيفية المقبلة.