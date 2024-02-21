بايرن ميونيخ يعلن رحيل مدربه توخيل بنهاية الموسم الحالي

اضافة اعلان

مدن - أعلن نادي بايرن ميونيخ رسميًا أمس، رحيل مدربه الألماني توماس توخيل، بنهاية الموسم الحالي.وساءت نتائج بايرن في الفترة الأخيرة تحت قيادة توخيل، حيث ابتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر ترتيب البوندسليجا، كما خسر لقاء ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد لاتسيو.وأصدر بايرن، بيانًا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "قرر نادي بايرن ميونيخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك، إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 حزيران (يونيو) 2025، في 30 حزيران (يونيو) 2024. جاء ذلك بعد مناقشة بناءة بين الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن وتوماس توخيل".وقال دريسن، في تصريحات لموقع بايرن: "في مناقشة جيدة ومفتوحة، توصلنا إلى قرار إنهاء علاقة العمل بالاتفاق المتبادل في الصيف. هدفنا هو اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى ذلك الحين، فإن كل فرد في النادي مطالب صراحة بتحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني". وأضاف: "كما أحمل الفريق المسؤولية صراحة في هذا الصدد، وفي دوري أبطال أوروبا على وجه الخصوص بعد الخسارة 1 - 0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو".وختم: "نحن مقتنعون بأننا سنصل إلى الدور ربع النهائي في ملعب أليانز آرينا المكتظ بمشجعينا خلفنا".وقال توخيل، في تصريحات لموقع بايرن الرسمي: "اتفقنا على إنهاء علاقة العمل بيننا في نهاية هذا الموسم، وحتى ذلك الحين، سأواصل بالطبع بذل كل ما بوسعي مع الجهاز الفني لتحقيق أقصى قدر من النجاح".وخسر بايرن أمام باير ليفركوزن، متصدر الدوري الألماني 0-3، ثم 0-1 أمام لاتسيو في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما خسر 2-3 أمام بوخوم في الدوري يوم الأحد، ووصف ليون جوريتسكا هذه الخسائر بأنها "تشبه فيلم رعب" فيما وصف مولر هذا الأسبوع بأنه "أسبوع للنسيان".وخسر بايرن على أرضه أمام فيردر بريمن في كانون الثاني (يناير)، حيث ظهر أن الفريق يفتقد للاستقرار والعقلية.ويلتقي بايرن ميونيخ في مباراته المقبلة لايبزج، الذي تغلب على بايرن في آخر مواجهتين جمعتهما في ميونيخ.وكان آخر موسم خرج فيه بايرن ميونيخ خالي الوفاض في 2011-2012. وبعدها فاز بايرن بـ11 لقبا متتاليا للدوري، وأربعة ألقاب بكأس ألمانيا ولقبين لدوري أبطال أوروبا ليفوز بالثلاثية مرتين في 2013 و2020.ويتخلف بايرن هذا الموسم عن باير ليفركوزن، المتصدر، بثماني نقاط، كما خرج من بطولة كأس ألمانيا أمام ساربروكن، الناشط بالدرجة الثالثة، ويحتاج لقلب هزيمته بهدف نظيف أمام لاتسيو في مباراة الذهاب، عندما يلتقيان في مباراة الإياب يوم 5 آذار (مارس) المقبل للوصول لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.وقال دريسين عقب مباراة بوخوم: "إن منصب توخيل غير مهدد، حيث يرغب بايرن بشكل قاطع تفادي تغيير المدربين في الربيع".ووجهت اتهامات لتوخيل بأنه اعتمد على طرق لعب خاطئة في بعض الأوقات، ولكنه واجه أيضا العديد من الأزمات بسبب الإصابات وألمح إلى أن اللاعبين لم يقدموا في المباريات الأداء نفسه الذي كانوا يقدمونه في التدريبات.وكان بايرن ميونيخ ما يزال ينافس في كل البطولات عندما تولى توخيل، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان وتشلسي، تدريب الفريق في الموسم الماضي.وبعدها ودع الفريق كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الدوري في الجولة الأخيرة لأن دورتموند تعثر، كما بدأ بايرن الموسم الخسارة 0-3 أمام لايبزج في كأس السوبر الألماني.وفي الدوري الألماني، يواجه بايرن ميونيخ تحديا كبيرا من باير ليفركوزن، الذي لم يخسر في أي مباراة بالمسابقات كافة، هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي لبايرن الذي لم يخسر في 32 مباراة متتالية قبل أربعة أعوام.وربما يكون تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ليفركوزن الحالي ولاعب بايرن ميونيخ السابق، هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق في الصيف. ولكن اسمه مرتبطا أيضا بتدريب ناديه السابق ليفربول، حيث سيرحل يورجن كلوب عن تدريبه في الصيف.ويرى كثيرون أن كلوب هو المدرب المستقبلي لفريق بايرن، ولكنه قال: "إنه يريد الحصول على بعض الراحة بعد الرحيل عن ليفربول. -(وكالات)