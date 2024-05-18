"بترا" يرنو إلى تأكيد صدارته.. و"بيلا" يخشى صحوة "رم"

خالد تيسير العميري

تنطلق اليوم مباريات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة"، بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريق "أيلة" مع فريق "بترا" عند الساعة السابعة مساء، تليها مواجهة فريقا "رم" و"بيلا"، عند الساعة التاسعة مساء.

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وتستكمل مباريات الجولة يوم غد، حيث يلتقي فريقا "الصقور" و"أرابيلا"، عند الساعة السابعة مساء، فيما يخوض فريق "فيلادلفيا"، اختبارا صعبا أمام فريق "جراسا" عند الساعة التاسعة مساء.



ويواصل فريق "جراسا" صدارته لجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، متقدما بأفضلية فارق السلات المسجلة على فريق "بترا"، والذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر فريقا "فيلادلفيا" و"أرابيلا"، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 5 نقاط كل منهما، ويحتل "الصقور" و"بيلا" المركزين الخامس والسادس، ويتذيل فريقا "رم" و"أيلة" الترتيب برصيد 3 نقاط لكل منهما.



وفي الأرقام، يمتلك فريق "فيلادلفيا"، أقوى خط هجومي في البطولة مع انتهاء 3 جولات حتى الآن وبمتوسط 86.3 نقطة لكل مباراة، فيما يعد فريق "أيلة" الأضعف هجوما بمعدل 62.7 نقطة للمباراة الواحدة، كما يمتلك فريق "جراسا"، أقوى دفاع بمتوسط 62.3 نقطة للمباراة الواحدة، ويعد فريق "أيلة"، الأضعف دفاعا أيضا بمتوسط 98 نقطة لكل مباراة.



كما يملك فريق "فيلادلفيا" أفضل فارق نقطي (48+)، فيما يملك فريق "أيلة" الفارق النقطي الأقل (106-)، ويعد فريقا "جراسا" و"بترا" الوحيدان اللذان ينجحان بتحقيق الفوز في الجولات الثلاث الأولى "العلامة الكاملة"، فيما لم يتذوق فريقا "رم" و"أيلة" طعم الفوز مع خسارتهما في الـ3 جولات الأولى.





أيلة وبترا.. تعويض وتعزيز



يدرك فريق "أيلة" صعوبة مهمته أمام "بترا"، المنتشي بسلسلة انتصاراته المتتالية، والذي قد يعمد مدربه يوسف أبو بكر إلى تطبيق مبدأ المداورة بين لاعبيه لإتاحة الفرصة أمامهم لخوض دقائق لعب أكثر والحفاظ على جاهزية مفاتيحه الأساسية قبل مواجهة "جراسا" في الجولة المقبلة، والتي ستكون تحت عنوان "فض الشراكة على الصدارة".



وسيحاول "أيلة" مجاراة سرعة لاعبي "بترا" من خلال تطبيق الدفاع الضاغط مستغلا حيوية محترفه الأميركي باتريك بيرنيت في قيادة الألعاب بإسناد من أحمد أبو الوفا وعبدالعزيز العبسي، مع قيام المدرب فؤاد الغزاوي بمحاولة إغلاق المنافذ المؤدية للسلة بتواجد العملاقين محمد جمال وخالد أبو شاور، فيما سيكون البدلاء محمد شندق وأحمد النوايشة "سيكا" وعمرو صلاح الدين وبشار عمرو وفادي طوالبه وزيد سلامة ويعرب زاهر ومحمد عيد وصهيب أبو الوفا وخميس رائد متاحين للتناوب مع الأساسيين.



على الطرف الآخر، ستجد العمليات الهجومية التي سيقودها فريدي إبراهيم، إسنادا قويا من عمار بسطامي ومحمد الشمالي حول القوس، بهدف خلق الثغرات التي تسمح بعملية الاختراق وإسقاط الكرة للمحترف الأميركي غريغ ماغي ولاعب الارتكاز خالد أبو عبود، إلى جانبه امتلاكه خيارات محدودة على "البنش" بوجود اللاعبين باسل أبو عبود وجلال بسطامي ويزيد حجازي وعبدالله العكش وليث شتات وعلاء حزام.



رم وبيلا.. تصحيح مسار

يتوقع أن تشهد مجريات اللقاء تبادلا في عملية السيطرة وامتلاك المبادرة الهجومية، حيث يتطلع فريق "رم" بقيادة مدربه محمد حمدان إلى تحقيق فوزه الأول، معتمدا على الخماسي المكون من المحترف الأميركي هنتر ستريت لضبط الإيقاع بإسناد من أشرف الهندي وهاني الفرج حول القوس، إلى جانب التحركات القوية للاعبين هاشم عباس ومحمود الهزايمة تحت السلتين، في الوقت الذي يتواجد فيه اللاعبين منير ادعيس وسلطان اللوزي وفيصل أبو سالم ومحمد ناصر الدين وخالد الظاهر وعبدالله الزعبي وسعيد الخوالدة وأحمد الخطيب ومحمد علاونة على دكة البدلاء للمداورة بينهم طبقا لظروف المباراة.



في المقابل، سيحاول فريق "بيلا"، مجاراة تحركات لاعبي "رم" من خلال الدفاع الضاغط للاعبي الخط الأمامي بحيوية أحمد حسونة وأحمد الحموري وغيث الفرج حول القوس، مع إغلاق المنافذ المؤدية للسلة بتواجد المحترف الأميركي كيفن غيلميرو ونبيل كتخدا، فيما سيكون نبيل أبو شريخ وسلطان بسام وزيد خوري وعمر نشواتي وعبدالكريم أبو صعب ومحمد كتخدا وعبدالله خضر وعلاء حسيني على الدكة للاستعانة بهم طبقا لرؤية المدير الفني عبدالله أبو قورة، الذي ما يزال ينتظر التحاق لاعب ارتكازه محمد شاهر.

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