"بترا" يكبد "أيلة" خسارته الرابعة في "دوري اللعيبة" لكرة السلة

خالد تيسير العميري

واصل فريق "بترا" عروضه القوية في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بفوزه على فريق "أيلة" بنتيجة 82-51 (النصف الأول 36-27)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من ذهاب المرحلة الأولى.

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أرابيلا يتجاوز "رم" في "دوري اللعيبة" لكرة السلة



وتختتم مباريات الجولة الرابعة اليوم بإقامة مباراتين، حيث يلتقي فريقا "الصقور" و"أرابيلا" الساعة 7 مساء، فيما يلعب فريقا "فيلادلفيا" و"جراسا" الساعة 9 مساء.

وفي التفاصيل الفنية، تقدم فريق بترا سريعا في الفترة الأولى (22-9)، ليحسم النصف الأول (36-27) بعد خسارته نتيجة الفترة الثانية (14-18).



وعزز "بترا" تقدمه بحسمه الفترة الثالثة (28-6)، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة (82-51) بعد تعادلهما في الفترة الأخيرة (18-18).



وبرز فريدي ابراهيم في اللقاء من جانب لاعبي "بترا" بتسجيله 40 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 39، فيما كان الأميركي باتريك بيرنيت المسجل الأبرز في اللقاء من جانب أيلة بتسجيله 36 نقطة و5 متابعات وتمريرة و3 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 18.





"الصقور" و "أرابيلا".. فرص متكافئة



يتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين هيثم طليب، إلى مواصلة تجربة عناصره وتطبيق أساليب لعب مختلفة، وسط توقعات باعتماده على الخماسي روحي الكيلاني وحمزة شعبان ومعتز صويص وعبدالله شتات والطيب قاسم، إلى جانب امتلاكه مرونة على "البنش" بوجود اللاعبين، باسل الخوالدة وعمر سلمان وسيف زعتري وأحمد البربري وغازي عليان وزيد فانوس وحسين عبابنة وعمر الفقيه وفادي امسيح ووضاح يغمور ومحمود ذياب وحمزة سحويل وهاشم الفرج والشقيقين يزيد وينال أبو شهيل.



في المقابل، يعوّل د. إبراهيم العصعوص المدير الفني لفريق "أرابيلا" على خبرات محترفيه الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس ويوسف شتات وعمار الشريقي وأحمد أبو راشد، إلى جانب البدلاء عمار عمري وسامر أبو عصعوص وخلدون جبارة وإبراهيم النصر ومصطفى منصور وموسى السطري ويوسف البربري وعلاء يعقوب وناصر إنزور ويوسف ريحان.





"فيلادلفيا" و"جراسا".. قمة ساخنة



يدخل فريق "فيلادلفيا" المباراة متسلحا بلاعب ارتكازه زين النجداوي، الذي سيحظى بإسناد من المحترف البوسني جوسيب ميكوليك تحت السلتين، مع اعتماد المدرب سامر نينو على مالك كنعان في صناعة اللعب بدعم من عمر أبو شريخ وفادي قرمش، إلى جانب وجود البدلاء شاكر العكش ويوسف العواملة وموسى مطلق وسيف أبو سالم ورضوان بساتنة وأحمد عطية وغسان الكرد وعلي الزعبي وزيدان زيدان.



من جانبه، يأمل مدرب فريق "جراسا" زيد ساحوري أن يكون لاعبوه في الفورمة المنشودة لمواصلة سلسلة الانتصارات، معتمدا على خبرات محترفه بايرون ماكسويل في صناعة اللعب بإسناد من يزن الطويل ونادر أحمد حول القوس، مع تواجد أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة تحت السلتين، فضلا عن إمكانية الاستعانة بالبدلاء عاكف الشياب وفارس نبالي ويوسف بابيش ومحمد غنيم وعصام الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان ومحمد ترجلي.