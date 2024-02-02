بحضور ولي العهد.. "النشامى" يكتب التاريخ ببلوغ نصف نهائي "آسيا"

مهند جويلس

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الدوحة - حقق المنتخب الوطني لكرة القدم إنجازا تاريخيا غير مسبوق في نهائيات كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، ببلوغه المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على منتخب طاجيكستان، الجمعة، بهدف وحيد، في المباراة التي جرت على ستاد أحمد بن علي المونديالي، بافتتاح منافسات الدور ربع النهائي.وشهدت المباراة حضور ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، برفقة سمو الأميرة رجوة الحسين، وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، في المنصة الرسمية بستاد أحمد بن علي، كما تواجد ولي العهد على أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، حيث وجه التهنئة للاعبين على إنجازهم التاريخي، وكتب على حسابه بمنصة “إنستجرام”: “مبارك للنشامى.. أفرحتم الأردنيين جميعا”.وهنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله، نشامى المنتخب الوطني، وقالت الملكة في منشور لها عبر منصة التواصل الاجتماعي “x”: “ألف مبروك للنشامى!”.وصعد “النشامى” لنصف نهائي البطولة التي تستضيفها قطر حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) الحالي، بعد 4 مشاركات سابقة في الأعوام 2004 و2011، 2015 و2019، لم يتمكن خلالها المنتخب من تخطي دور ربع النهائي في مناسبتين.ويلتقي المنتخب الوطني في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد أحمد بن علي، مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تخطى المنتخب الأسترالي 2-1 أمس أيضا بعد التمديد شوطين إضافيين، علما بأن الفريقين تواجها في الدور الأول من البطولة، في لقاء انتهى بالتعادل 2-2.وتقام اليوم أيضا مواجهتان لحساب الدور ربع النهائي، إذ يواجه منتخب اليابان نظيره إيران على ستاد المدينة التعليمية عند الساعة الثانية والنصف مساء، فيما تلعب قطر صاحبة الضيافة أمام أوزبكستان عند الساعة السادسة والنصف مساء على ستاد البيت.مثل الأردن: يزيد أبو ليلى، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، سالم العجالين، إحسان حداد، رجائي عايد (فادي عوض)، نور الدين الروابدة (إبراهيم سعادة)، محمود مرضي (محمد أبو حشيش)، موسى التعمري (يوسف أبو جلبوش “صيصا”)، علي علوان ويزن النعيمات (أنس العوضات).المدير الفني: الحسين عموتة (المغرب).مثل طاجيكستان: رستم يتيموف، زوير جورابايف، مانوتشير سافاروف، وحدت حنونوف، أكثم نازاروف، إحسان بانشانبي، شيرفوني ماباتشويف، أليشير شوكوروف، بارفيزجون عمرباييف، أليشير جليلوف (نور الدين حمروكولوف) وشهروم سامييف (رستم سايروف - عليدزهوني عيني).الحكام: حكم الساحة مينج فو (الصين)، المساعد الأول زهو في (الصين)، المساعد الثاني شينج زهانج (الصين)، والحكم الرابع يوسوكي أراكي (اليابان).الإنذارات: سالم العجالين، رجائي عايد، علي علوان (الأردن) أليشير شوكوروف (طاجيكستان)- نفذ لاعب المنتخب الوطني محمود مرضي ركلة ركنية من الجهة اليمنى، ليودعها المدافع الطاجيكي وحدت حنونوف في الشباك هدفا ذاتيا وسط مشاركة اللاعب عبد الله نصيب “ديارا” بالكرة (66).- خطف النعيمات الكرة من دفاعات طاجيكستان وسدد كرة زاحفة بيسراه من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى (3).- رفع مرضي كرة على القائم البعيد استقبلها النعيمات من اللمسة الأولى واضعا إياه بالشباك من الخارج (30).- سدد سافاروف كرة قوية من مسافة بعيدة التقطها أبو ليلى بدون عناء (33).- أبعد الحارس الطاجيكي تسديدة علوان القوية بعد تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء مع عايد (35).- تصدى يتيموف لمحاولة النعيمات من مسافة قريبة وحولها لركنية (40).- استلم علوان الكرة بعد تشتيت خاطئ من دفاعات المنافس وسددها فوق المرمى (45+6).- أطلق شوكوروف كرة صاروخية لم تعرف طريق لمرمى (52).- قطع ماباتشويف الكرة من العجالين على حافة منطقة الجزاء وسددها أرضية بجانب مرمى أبو ليلى (54).- مر النعيمات من دفاعات طاجيكستان ومرر كرة على طبق من ذهب للتعمري الذي سددها بدون تركيز بعيدة عن الخشبات الثلاث (71).- نجح أبو ليلى بحضور تام في إبعاد تسديدة شوكوروف القوية (74).حصل لاعب المنتخب الوطني يزن العرب على جائزة أفضل لاعب في المباراة بحسب خيارات الاتحاد الآسيوي، بفضل صلابته في مركز الدفاع، والمساهمة في الحفاظ على نظافة شباك المنتخب والتأهل للدور نصف النهائي.ومرر العرب خلال المباراة 70 تمريرة بنسبة دقة وصلت إلى 82.9 %، منها 12 تمريرة طويلة و58 تمريرة قصيرة، مع نجاحه في الالتحامات في مناسبتين وآخر هوائي، إلى جانب صناعته لفرصة واحدة، وتشتيته للكرة في 4 مناسبات، ومحاولة افتكاك واحدة ناجحة، وقطعه للكرة في مناسبة أخرى أيضا.- تابع مباراة المنتخب الوطني ومنتخب طاجيكستان 35 ألفا و530 مشجعا من المدرجات.- حافظ حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد أبو ليلى على نظافة شباكه للمرة الثانية في البطولة، بعد الاولى أمام ماليزيا بافتتاح مشوار “النشامى” بالبطولة، ليحقق المنتخب “الكلين شيت” للمرة التاسعة من أصل 20 مباراة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.- حصل لاعبا المنتخب الوطني سالم العجالين وعلي علوان على بطاقة صفراء ثانية لهما في البطولة، بعد أن تلقيا أمام منتخب البحرين في الدور الأول البطاقة الأولى، ليغيبا عن المواجهة المقبل بنصف النهائي الثلاثاء المقبل، فيما تشطب بقية الإنذارات المسجلة بحق جميع اللاعبين سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية.- تواجد المدافع يزن العرب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة طاجيكستان، قبل أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة باليوم التالي، الأمر ذاته حصل في الدور الماضي بعد أن حضر اللاعب نزار الرشدان قبل مواجهة العراق وحصل على الجائزة نفسها.- قام الإعلام الأردني بتوجيه تحية قوية للمدرب المغربي الحسين عموتة، عقب دخوله لقاعة المؤتمر الصحفي، إذ يعد بالنتيجة الحالية هو المدرب الأكثر كفاءة بتاريخ الكرة الأردنية، رغم تسلمه المهمة في شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي.وصرح عموتة، أن المنتخب لم يكن مرشحا للوصول إلى هذا الدور قبل انطلاقة البطولة، إلا أنه استطاع من خلال الحضور الجماعي والفردي والتكاتف بين عناصر الفريق، تحقيق إنجاز تاريخي للكرة الأردنية.وبين عموتة في حديثه بالمؤتمر الصحفي، أن على المنتخب الإيمان بإمكانياته من أجل مواصلة المسيرة في المسابقة، مفيدا بأن المنتخب سيتأثر بغياب لاعبين مهمين في نصف النهائي وهما علي علوان وسالم العجالين.وأضاف: “سنحضر الفريق بطريقة جيدة للقاء المقبل، من خلال الاعتماد على الأسلوب الجماعي، والحاجة أيضا للمهارة الفردية عند عدة لاعبين، وأتوقع أن يحقق كل لاعب إضافة حال مشاركته بالمباراة المهمة المقبلة”.وأوضح عموتة ان تواجد ولي العهد في مواجهة أمس ودعم سمو الأمير علي منذ بداية البطولة، وحضوره باستمرار مع الفريق، ساهم في رفع الحالة المعنوية عند اللاعبين.وثمن عموتة أيضا، حضور المدرب عبد الله أبو زمع في الطاقم الفني، وزاد: “تخطينا المنتخب الطاجيكي في مواجهة صعبة، وأهدرنا العديد من الفرص، ولكن السر في الفوز جاء بعد طلبي للاعبين باحترام المنافس، والتركيز في كل مباراة على حدة، وعدم المبالغة في الاحتفال بالهدف لكي نبقى منضبطين داخل الملعب”.من جهته، أكد العرب، بأن الفوز والوصول لهذا الدور أمر تاريخي للكرة الأردنية، مشيرا إلى أنه لم يأت من فراغ، وأن اللاعبين اجتهدوا وأنصتوا لكلام وتعليمات المدرب، وحققوا الفوز في النهاية.ولفت العرب إلى أنه وزملاءه بذلوا جهدا كبيرا خلال البطولة، وأن الطموح الآن يزداد من دور لآخر، مثمنا دعم ولي العهد وحضوره في المباراة، والاحتفال معهم بأرض الملعب.وواصل: “نثمن دور الجماهير الأردنية الداعمة لنا منذ بداية البطولة، الطموحات تزداد، لكن الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة، ونتمنى حضور الجمهور القوي في الدور المقبل”.في الجهة المقابلة، هنأ المدير الفني للمنتخب الطاجيكي بيتار سيجرت المنتخب الوطني قائلا: “لقد استحقوا هذا الفوز، سنحت لنا الفرصة في تسجيل الأهداف، لكن هذه كرة القدم، أثني على جميع لاعبي طاجيكستان والجهد الذي بذلوه في هذه البطولة، وكل الاحترام لجميع الفرق، المنتخب الأردني ممتاز ويستحقون الاستمرار في البطولة”.