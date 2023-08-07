بدء العد التنازلي لاستضافة بطولة العالم للمصارعة

اللجنة الإعلامية لاتحاد الإعلام الرياضي

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عمان - أكد نائب رئيس اتحاد المصارعة والناطق الإعلامي م.عبدالله قطيشات، عن بدء العد التنازلي لانطلاقة بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما، والتي تستضيفها المملكة بالفترة من 14 إلى 20 آب (أغسطس) الحالي في صالة الأميرة سمية.وقال م.عبدالله قطيشات: "بدأنا في مرحلة العد التنازلي منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الاتحاد الدولي للمصارعة عن إسناد ملف تنظيم البطولة العالمية للأردن، ورغم تبقي أيام معدودة تفصلنا عن انطلاقة البطولة، إلا أننا قمنا بإعداد غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة من أجل الوقوف على المتطلبات الخاصة بالبطولة، وتقديم كل ما يلزم لانجاح هذه الاستضافة".وأكد قطيشات، أهمية هذه البطولة بالنسبة للأردن، مضيفا: "ندرك مدى أهمية أن تقام بطولة العالم للمصارعة في الأردن، هذه البطولة ستجلب العديد من المكتسبات للأردن وبما ينعكس بشكل كبيرعلى مستقبل اللعبة، إلى جانب انعكاس البطولة إيجابيا على نواح اقتصادية، منها نسبة إشغال الفنادق بحيث سيتم حجز 6 فنادق للبطولة، إلى جانب فندق آخر لاستقبال ممثلي وسائل الإعلام العالمية، التي ستواكب الحدث".وتابع: "عندما نتحدث عن مشاركة ما يزيد على نحو 1000 مشارك في هذه البطولة، فهذا يعني أن العديد من الجوانب ستستفيد من وجود البطولة، ومنها الأماكن السياحية، التي ستكون مقصدا للمشاركين في البطولة إلى جانب الجمهور الكبير الذي سيرافق اللاعبين، خاصة وأن بعض الدول ستحضر بمئات الجماهير لتشجيع لاعبيهم".وعن الاستعدادت اللوجستية لاستضافة البطولة، قال قطيشات: "شارفنا على وضع اللمسات الأخيرة في صالة الأميرة سمية، وتم تجيهز الصالة بكل المتطلبات حسب تعليمات الاتحاد الدولي من أرض الملعب والمدرجات ومداخل ومخارج اللاعبين وكل المرافق التابعة للبطولة، كما تم العمل على تقديم الخدمات الإعلامية كاملة من تجهيز منصة للإعلاميين داخل الصالة مزودة بالإنترنت إلى جانب المركز الإعلامين الذي سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن مكانه، وسيكون مزودا بكل ما يحتاجه الإعلاميين لإنجاز عملهم، وكذلك المنطقة المختلطة المخصصة لإجراء المقابلات الصحفية وقاعة المؤتمرات الصحفية.