بداية إيجابية لأرسنال في الدوري الإنجليزي

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استهل أرسنال موسمه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة إيجابية، إثر فوزه على ضيفه نوتنغهام فورست 2-1 السبت.وضمن أرسنال، الطامح لإحراز لقبه الأول في الدوري خلال عقدين، النتيجة بشكل كبير في الشوط الأول، بهدفين مبكرين لإدي نكيتياه بعد حركة فنية جميلة للبرازيلي غابريال مارتينيلي تخطى فيها مدافعين، وهزّ شباك الحارس الأميركي مات تيرنر العائد إلى ملعب الإمارات بعد تركه أرسنال هذا الأسبوع (26).وأضاف الدولي بوكايو ساكا الثاني بتسديدة يسارية لولبية من موقعه المفضل على الجهة اليمنى (32)، في مباراة عاد فيها إلى صفوف أرسنال قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا، بعد اصابته بظهره في مارس الماضي.وقلّص البديل النيجيري تايوو أوونيي الفارق في الدقيقة 82، بيد أن أرسنال حافظ على النقاط الثلاث، على غرار سيتي الفائز، الجمعة، في افتتاح الدوري على أرض بيرنلي 3-0، بينها هدفان لمهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند.وتعرّض أرسنال لصفعة مطلع الشوط الثاني، مع إصابة ظهيره الأيسر الجديد الهولندي يوريين تيمبر بقدمه اليمنى دون أي احتكاك مع الخصم (50).وتأخرت المباراة نصف ساعة، بعد مشكلات في برنامج التذاكر الإلكترونية ترك عشرات الآلاف من المتفرجين غير قادرين على الجلوس في مقاعدهم في الوقت المحدد للمباراة (11:30 ت غ).واستهل الثلاثي الجديد، الألماني كاي هافيرتز وتيمبر وديكلان رايس، مشوارهم مع "المدفعجية" في الدوري، بعد قدومهم بصفقات يبلغ مجملها 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار).