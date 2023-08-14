بداية مثالية للهلال والاتحاد في الدوري السعودي

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شهدت الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين بداية ناجحة لفريقي الهلال والاتحاد.الهلال فاز على أبها بثلاثية مقابل هدف، مساء الإثنين، تزامنا مع تغلب الاتحاد على الرائد بثلاثية نظيفة.وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الهلال والاتحاد فاز في تلك الجولة خارج ملعبه، لتلعب الأرض ضد أصحابها.بهذا يقتحم الهلال والاتحاد صراع الصدارة، بعدما جمع كل منهما 3 نقاط بالتساوي مع أندية الأهلي والفيحاء والطائي والرياض.وتقدم الهلال في الدقيقة 31 عن طريق لاعبه الجديد مالكوم، ثم أدرك أبها التعادل بعد دقيقتين فقط بواسطة سعد بقير.وتكفل مالكوم بإضافة الهدفين الثاني والثالث للهلال في الدقيقتين 55 و77، ليسجل "هاتريك" في ظهوره الأول بالدوري السعودي.وبهذا رفع اللاعب البرازيلي رصيده إلى 5 أهداف في 4 مباريات مع الهلال، بعدما سجل هدفين في 3 مباريات بالبطولة العربية.فيما عاد الاتحاد من ملعب الرائد بفوز ثمين بثلاثية، افتتحها عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 58 بعد شوط أول سلبي.وأضاف إيغور كورونادو هدفين لكتيبة النمور في الدقيقتين 73 و79.وبات الاتحاد ثاني فريق يصل إلى 100 انتصار خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، بعد الهلال الذي حقق 133 فوزا.