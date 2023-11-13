الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بدران الشقران يكتب: عبقرية عموتة!

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بدران الشقران
لن أوجه انتقادا إلى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، رغم الملاحظات والسقطات التي تعرض لها المنتخب، ابتداء من سداسية النرويج في مرمانا، والخسارة أمام أذربيجان، مرورا بالمركز الأخير في البطولة الرباعية التي أقيمت في عمان، وانتهاء بالتشكيلة الأخيرة التي أعادت الحياة للاعبين كانوا يفكرون بالاعتزال، وضمت لاعبين اقترفوا أخطاء سلوكية.اضافة اعلان
سأفترض حسن النيّة، وسأحلل ما جرى ويجري على اعتبار أن عموتة يخطط بدهاء وعبقرية غير مسبوقة لم تعهدها الجماهير الأردنية.. سأفترض أن عموتة لم يأبه بالخسارة أمام النرويج وأذربيجان، بقدر ما كان يهمّه الوقوف على تجربة لاعبين معينين في مراكز محددة، استعدادا لبناء منتخب قوي، وأن عموتة لم يبال كثيرا في احتلال المركز الرابع والأخير في البطولة الرباعية، رغبة منه في اختيار نهائي لتشكيلة مثالية، كما أن المركز الأخير يبعث برسالة خادعة إلى منتخبي طاجكستان والسعودية في بداية مشوار النشامى في المونديال، وهو ما كان يهدف إليه مدرب المنتخب.
سأفترض حسن النيّة وأن عموتة عبقري كروي إلى درجة عدم قدرتنا على استيعاب خطواته.. فاختياره للاعبين بلغوا من العمر عتيّا، وكانوا يخططون للاعتزال بسبب وضعهم على المدرجات ومقاعد البدلاء في أنديتهم، قبل أن يحييهم المنتخب مجددا، جاء بهدف فني بحت، يهدف إلى مفاجأة المدرب الإيطالي لمنتخب السعودية روبرتو مانشيني ولاعبيه، كما أن المبالغة في الاستقطابات والاستبعادات وعدم الثبات في التشكيلة، يهدف إلى إرباك منتخب طاجكستان، وأن استدعاء لاعبين محرومين سلوكيا، جاء بهدف مباغتة الأعداء الذين كانوا يظنون أن هؤلاء اللاعبين لن يكونوا في التشكيلة.
سنفترض حسن النية، ونضع كامل الثقة بالجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة عموتة، ونعتبر أن خطواته جميعها مدروسة وهادفة، وأن رأي الجمهور بخطواته لم يكن دقيقا.. بانتظار أداء "النشامى" ونتيجته أمام منتخب طاجكستان، لنحكم بشكل نهائي على عبقرية عموتة ومعاونيه.
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