بدلاء الوحدات يحصدون نقاط سحاب.. والسلط يعود لسكة الانتصارات

مصطفى بالو ومهند جويلس

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عمان- منح لاعبو الوحدات البدلاء نقاط مواجهة سحاب، بالفوز بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.وجاء الهدف الأول للوحدات بالخطأ من مدافع سحاب في الشوط الأول، قبل أن يسجل بقية الأهداف في الشوط الثاني البدلاء بهاء فيصل، مهند أبو طه ومحمود زعترة.ووصل الوحدات للنقطة 22 وفي المركز الثاني، فيما بقي سحاب في المركز الحادي عشر وقبل الأخير وبرصيده 8 نقاط.وفي المباراة الأخرى، عاد السلط لسكة الانتصارات عبر بوابة الجليل بهدف نظيف أحرزه عبد الله ذيب، في المواجهة التي احتضنها ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.وتقدم السلط للمركز الثامن وبرصيده 10 نقاط، فيما بقي الجليل في المركز العاشر وبرصيده 8 نقاط.وتختتم منافسات الجولة العاشرة اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي الأهلي والرمثا على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، عند الساعة الرابعة مساء، ويتطلع الرمثا (12 نقطة) لاستعادة مركزه الرابع، بعدما فقدها لصالح شباب الأردن بداية الجولة الحالية، فيما يسعى الأهلي (7 نقاط) مواصلة النتائج الإيجابية، وتحقيق فوز يبعده عن المركز الثاني عشر والأخير.تشكيلة الفريقينالوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، عرفات الحاج، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي، محمود شوكت، أحمد سمير (بهاء فيصل)، خالد عصام (مهند أبو طه)، صالح راتب (عامر جاموس)، أنس العوضات (حسان زحراوي) وسيدريك هنري (محمود زعترة).المدير الفني: رشيد جابرسحاب: وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة (أحمد مسلم)، ورد البري، محمد الرازم (سلطان الشياب)، أحمد العيساوي (محمد قاسم)، حمزة الصيفي (ديفيد جونيور) وأحمد أبو كبير (محمد طنوس).المدير الفني: طارق الكرنزالحكام: أدهم مخادمة، عمرو عجاج، إسلام العبادي ومحمود السوالمة رابعا.الإنذارات: أحمد سمير، عامر جاموس (الوحدات)- مر لاعب الوحدات فراس شلباية من الجهة اليمنى، ورفع الكرة داخل منطقة الجزاء حولها مدافع سحاب رواد أبو خيزران في الشباك هدفا بمرماه (30).- استثمر مهاجم الوحدات بهاء فيصل خطأ دفاع سحاب في إبعاد الكرة، وسددها من اللمسة الأولى على يسار الحارس (63).- تسلم لاعب الوحدات مهند أبو طه من الطرف الأيمن، وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء جاءت في الزاوية الأرضية البعيدة عن الحارس (71).- مرر لاعب الوحدات بهاء فيصل كرة من الجهة اليمنى قابلها زميله محمود زعترة الذي أكملها بالشباك (83).- نفذ العيساوي ركلة ثابتة من زاوية بعيدة ارتطمت بالعارضة (28).- شتت الفاخوري كرة بالخطأ استلمها الردايدة من أمام منتصف الملعب وسددها بقوة جانب المرمى (38).- سدد الصيفي كرة أرضية زاحفة أبعدها الفاخوري بصعوبة إلى ركنية (45+2).- أطلق العوضات كرة صاروخية أرضية حاذت القائم الأيمن لمرمى سحاب (57).- نفذ فيصل ركلة ثابتة جاءت فوق المرمى (80).استحق مهاجم الوحدات البديل بهاء فيصل تسميته نجم المباراة، بعد دخوله بديلا بتسجيل هدف وصناعته لآخر.تشكيلة الفريقين:الجليل: أسامة الكواملة، محمود مشعل، عمار الحصري، يوسف حسان، محمود الطالب، محمد العدوان (عبدالرحمن الزينات)، أسعد العزام (عدي شديفات)، عبيدة النمارنة، لؤي الدردور(موسى الزعبي)، صاموئيل أوليفيرا ودومي بني دومي(محمد النجادات).المدير الفني: محمد العبابنة.السلط: قتيبة دعسان، محمد مصطفى، محمد زريقات، عصام سميري، عبد الله مناصرة، إبراهيم دلدوم (خليل بني عطية)، أنس الجبارات، محمد غانم (سيف البشابشة)، خالد العسولي، عبدالله ذيب (محمود جمال) وعدي القرا(زيد جابر).المدير الفني: عماد خانكان.الحكام : محمد مفيد، حمزة أبوعبيد، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.الإنذارات: عصام سميري وعبدالله مناصرة وعدي القرا وخليل بني عطية (السلط).أرسل لاعب السلط عصام سميري كرة عرضية بالمقاس على رأس عبدالله ذيب، الذي دكها في سقف مرمى الكواملة، مسجلا الهدف الوحيد (25).-استلم أوليفيرا كرة عميقة وواجه حارس مرمى السلط دعسان إلا أنه تلكأ واضاع هدفا محققا (9).-سدد بني دومي كرة من خراج المنطقة حولها دعسان إلى ركنية (20).-تابع أوليفيرا الكرة العرضية أمام المرمى إلا أن كرته علت المرمى (30).-توغل غانم من الميمنة وأرسل كرة عرضية، ارتدت من الدفاع أمام العسولي الذي سددها قوية ردها الكواملة على دفعتين (44).-تبادل ذيب والجبارات الكرة وسددها الأخير قوية علت مرمى الكواملة (48).-استلم القرا كرة عميقة جعلته في مواجهة الكواملة الذي أنقذ الكرة (50).-أرسل العسولي كرة طويلة لم يحسن الدفاع ابعادها، وصلت القرا الذي توغل إلا أن مشعل خلص الكرة إلى ركنية (52).-أرسل العسولي كرة إلى القرا الذي تخلص من المدافع بحرفنة وسدد كرة قوية مرت بجوار مرمى الكواملة (80).-تبادل القرا ومحمود جمال الكرة، وصلت الأخير الذي سددها زاحفة حادت عن مرمى الجليل (82).-أوليفيرا يحضر كرة لنفسه ويسدد كرة زاحفة قوية مرت بجوار مرمى السلط (90).استحق لاعب السلط عصام سميري لقب رجل المباراة، وذلك لتميزه في أداء أدواره الدفاعية والهجومية بتميز، وهيأ الكثير من الكرات العرضية الخطرة أمام مرمى الجليل، وصنع هدف فريقه الوحيد.