برامج بناء "منتخبات اليد" وتحقيق النتائج تتطلب الصبر والوقت

بلال الغلاييني

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عمان – البرامج الفنية الذي بدأ الاتحاد الأردني لكرة اليد في تنفيذها على أرض الواقع، والتي تخص المنتخبات الوطنية، تعتبر الأفضل، والأنسب في المرحلة الحالية، وتسهم كثيرا في تطوير المستوى الفني للمنتخبات الوطنية، بل تمكن اللعبة من استعادة ألقها والعودة من جديد للمنافسة على ألقاب البطولات.هذا النهج، والذي يركز عليه الاتحاد كثيرا، ويعتمد بالدرجة الأولى على ما تنتجه مراكز الواعدين، يتطلب من منظومة اللعبة، الوقوف بجانب الاتحاد ومساندته، ويتطلب الوقت والصبر في آن واحد، لأن عملية بناء المنتخبات الوطنية تأخذ وقتا طويلا، والمرود من نتائج هذا النهج يتطلب أيضا الصبر، وعدم الاستعجال في تحقيق النتائج، خصوصا وأن المنتخبات الوطنية تتنافس عادة مع منتخبات قوية سواء في البطولات العربية أو في الاستحقاقات الآسيوية، وهي الأهم في البرامج الفنية كافة، باعتبارها المقياس الرئيسي للنجاح، وهي البوابة التي تصل إليها المنتخبات لتحقيق طموحاتها من خلال الوصول إلى بطولات العالم.مشروع مراكز الواعدين، والذي بدأ العمل به منذ مطلع العام 2018، يعتبر أساسيا في عملية التطوير، وذلك من خلال تأسيس اللاعبين بعد فترة من التدريبات، والتي تستمر عادة لمدة عام، ثم الدفع بهم للمشاركة في تجمعات النخبة، التي يقيمها الاتحاد والتي تهدف أساسا إلى الوقوف على المستويات الفنية لهذه المراكز، ثم اختيار اللاعبين المميزين لضمهم للمنتخب الوطني للناشئين.في البرنامج الحالي، والذي بدأ العمل به منذ فترة، يتم التركيز على منتخبي (الناشئين والشباب) من خلال التدريبات المكثفة، ومشاركاتهما الواسعة، التي قرر الاتحاد التواجد فيها، وهي تصب لتطوير مستوى اللاعبين، ومنحهم فرصا إضافية لخوض الكثير من المباريات الرسمية ذات الطابع القوي، فالمنتخب الوطني للناشئين شارك مؤخرا في البطولة العربية التي أقيمت في تونس، وسيشارك في البطولة العربية التي تقام في الأردن خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، قبل المشاركة الأهم في برنامجه التحضيري في البطولة الآسيوية التي تستضيفها إيران خلال شهر تموز (يوليو) المقبل.أما المنتخب الوطني للشباب، والذي يعتبر "المستقبل" لكرة اليد الأردنية، والنواة الحقيقية للمنتخب الوطني للرجال، فهو يخضع حاليا إلى برنامج تدريبي مكثف يتم التركيز فيه على الجوانب الفنية والبدنية كافة، وهو خاض مؤخرا لقاءات ودية مع المنتخب العماني في مسقط، وسيشارك في معسكر تدريبي في مدينة الدمام السعودية مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض لقاءات ودية مع المنتخب السعودي، يتبعه معسكر مماثل سيعلن عنه الاتحاد في وقت لاحق، وكل ذلك ينصب لتأمين مشاركة مثالية للفريق في البطولة الآسيوية، التي تقام في السعودية خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.ولم تقف تحضيرات الفريق عند البطولة الآسيوية، فهذا الفريق سيواصل عمله في برنامجه الفني والذي يمتد حتى مطلع العام 2026، وهو الموعد الخاص بمشاركته في البطولة الآسيوية للرجال المؤهلة إلى بطولة العالم.وفيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية لكرة اليد الشاطئية، فتركيز الاتحاد ينصب على تجهيز المنتخبات الوطنية للنائشين والناشئات، وذلك للدفع بها للمشاركة في البطولة الآسيوية الثالثة، والتي تقام خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، حيث يسعى الاتحاد من خلال هذه البرامج إلى تكرار ما حققه المنتخب الوطني للناشئين في مشاركته الأخيرة في البطولة الآسيوية التي جرت في إيران العام الماضي، وفيها نال المنتخب المركز الثاني، وطار إلى بطولة العالم في إنجاز غير مسبوق لكرة اليد الأردنية.هذه البرامج الفنية، تحظى بدعم كبير من قبل المسؤولين في الاتحاد برئاسة الدكتور تيسير المنسي، ولجنة المنتخبات الوطنية برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدكتور معين الشريف، في الوقت الذي يحرص فيه الاتحاد على توفير المتطلبات كافة، سواء أكانت الفنية أو الإدارية، والحراك النشط الذي تشهده اللعبة فيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية غير مسبوق، وأن عملية بناء المنتخبات الوطنية، وتحقيق النتائج المأمولة تتطلبان الوقت والصبر.