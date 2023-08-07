برشلونة يبحث عن بدائل لتعويض ديمبيلي.. وفيليكس في الواجهة

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مدن- يعمل نادي برشلونة على التعاقد مع لاعب جديد في الهجوم، بسبب اقترابه من خسارة خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي، لصالح باريس سان جيرمان.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، لم يكن تعزيز الهجوم مدرجا في الخطة الأولى لإدارة برشلونة بالميركاتو الحالي، لكن احتمالية رحيل ديمبيلي غيرت كل شيء، حيث عبر المدرب تشافي هيرنانديز بنفسه علنا عن رغبته في وجود بديل للاعب الفرنسي.وأشارت إلى أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اختار جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، كي يكون بديلا لديمبلي، رغم أن تشافي يرى أنه غير مناسب لأسلوب لعب الفريق الكاتالوني.وأوضحت أن لابورتا طلب من تشافي، التراجع عن رأيه والموافقة على صفقة فيليكس، الأمر الذي استجاب له مدرب برشلونة وسيقبل اللاعب إذا نجح النادي الكاتالوني في ضمه.وكشفت أن برشلونة سيعرض ضم فيليكس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تحمل راتبه كاملا، لكن بشرط عدم دفع أي مقابل لأتلتيكو.ويريد البارسا استغلال التوتر بين فيليكس ومدربه دييجو سيميوني، ما جعل الأخير يضع اللاعب خارج حساباته بالموسم المقبل.وفي السياق ذاته، يجهز الهلال السعودي عرضا لفليكس، لضمه في إطار فترة الانتقالات الصيفية الحالية.وذكر الصحفي الشهير وخبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر"، أن الهلال السعودي أبدى رغبته في التعاقد مع فيليكس، وأضاف: "الهلال يجهز عرضا لضم فيليكس، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط".وأشار إلى أن خورخي جيسوس، المدير الفني للزعيم، اتصل بمواطنه جواو فيليكس مرات عدة، من أجل إقناعه بقبول الصفقة.لكن الأولوية بالنسبة للدولي البرتغالي هي البقاء في أوروبا، وتحديدا الانتقال لبرشلونة.وأكد رومانو، رغم ذلك، أن عرض الهلال يبقى خيارا بالنسبة لفيليكس، الذي لن يبقى مع الروخي بلانكوس في الموسم الجديد.ورد برشلونة على حالة الغضب التي شعر بها لاعبوه، بسبب أنباء محاولة النادي الكاتالوني الحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.وقالت تقارير فرنسية، إن برشلونة عرض خدمات جافي ورافينيا وعثمان ديمبيلي، مقابل ضم مبابي في صفقة تبادلية.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شعر العديد من لاعبي برشلونة وعائلاتهم بغضب من إدارة البارسا عقب انتشار الأنباء الخاصة بصفقة مبابي.وأشارت إلى أن إدارة برشلونة نفت هذه الأنباء للاعبين، وأكدت أن سان جيرمان هو من عرض مبابي على النادي الكاتالوني، وليس العكس، بسبب رغبة باريس ألا ينتقل اللاعب الفرنسي إلى ريال مدريد.وكان باريس استبعد مبابي من معسكر الإعداد، كما رفض انضمامه إلى التدريبات الجماعية قبل أيام من بداية الدوري الفرنسي، كي يضغط عليه للرحيل هذا الصيف، ويفسد خطته الخاصة بالانتقال مجانا لريال مدريد في الموسم المقبل.ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، بداية من أمس، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي سيتسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع المقبل في الدوري الفرنسي، وعلى الأرجح سيواصل الغياب أيضا عن مواجهة تولوز بالأسبوع التالي.وأوضحت أن سان جيرمان يعتزم وضع خطة تدريبية تشمل فقط اللاعبين الملتزمين مع النادي.وذكرت أن باريس يتوقع الحصول على عرض ضعيف من ريال مدريد لضم مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، لكن الميرنجي لن يقدم أي عرض حتى يعلن المهاجم علنا رغبته في المغادرة والذهاب إلى النادي الملكي.ومن ناحية ثانية، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي يملك 4 بدائل لتعويض رحيل ديمبيلي، في حال عدم التعاقد مع جناح أيمن.ويعد البرازيلي رافينيا الخيار الأكثر منطقية لشغل مركز ديمبيلي، حيث شارك في الجبهة اليمنى أمام ريال مدريد بالولايات المتحدة، السبت الماضي، كما تألق ضد آرسنال وسجل هدفًا.ويأتي فيران توريس كخيار ثان، إذ بدأ التحضير للموسم الجديد بمستوى بدني استثنائي، كما استخدمه تشافي، في نحو 15 مباراة، في مركز الجناح الأيمن بالموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.ويبرز أيضا في هذا الصدد أنسو فاتي، لامتلاكه السرعة والمهارة، رغم تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.ويعد المغربي عبد الصمد الزلزولي المرشح الرابع، بعد تألقه مع أساسونا في الموسم الماضي، لكن مستقبله مع الفريق الكتالوني ما يزال غامضًا، وفقًا لـ"ماركا".إلى ذلك، أثار نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، جدلا بشأن عودته إلى صفوف برشلونة في الأيام الأخيرة.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه في الأيام الأخيرة، زادت الإشاعات حول عودة نيمار إلى برشلونة، لكن الشيء الوحيد المؤكد حتى الآن، أن اللاعب البرازيلي تم عرضه مرة أخرى على البارسا، وأن اسمه يثير الجدل داخل النادي.ويؤيد أعضاء مجلس إدارة برشلونة عودة نيمار مرة أخرى إلى النادي، لأن النجم البرازيلي، رغم تراجع مستواه كثيرًا وعدم وجوده ضمن لاعبي النخبة في الوقت الحالي، يحتفظ بسحره الإعلامي.وهذا بالضبط ما يعتمد عليه أعضاء مجلس الإدارة، حيث يرون أن وجوده سيكون جاذبًا للسائحين الذين يزورون برشلونة، والمشجعين الذين يرغبون في الذهاب إلى الملعب المؤقت للبارسا "مونتجويك" لدعم الفريق.كما ترى الإدارة أن الدولي البرازيلي يستطيع توليد مصادر دخل لا حصر لها من خلال الرعاة.وعلى الجانب الآخر، رغم اعتراف الجهاز الفني لبرشلونة بأن نيمار لاعب ممتاز وقادر على حسم المباريات بمفرده، لكنهم ليسوا متحمسين لقدومه، بعد عمل النادي في الأشهر الأخيرة للتخلص من اللاعبين الكبار والرهان على الشباب.ويعتقد الجهاز الفني أن نيمار قد يكون قنبلة موقوتة في غرفة الملابس، ولذلك يفضل عدم المخاطرة ويختار الحفاظ على وحدة الفريق الحالي.لكن الصحيفة أكدت أن مصير عودة نيمار يتوقف على صفقة برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي، وإمكانية حسمها من جانب النادي الكاتالوني هذا الصيف.وتواجه صفقة سيلفا، عقبة كبيرة، تتمثل في تمسك الإسباني بيب جوارديولا، مدرب السيتي، ببقاء النجم البرتغالي في صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة.وعلى صعيد متصل، لم يفوت فيكتور فونت، المرشح السابق لرئاسة برشلونة، الفرصة لإحياء الذكرى السنوية لرحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن كامب نو.ورحل ميسي عن برشلونة، قبل عامين، وانتقل لصفوف باريس سان جيرمان، في صفقة انتقال حر.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فونت يعتبر أن رحيل ميسي قبل موسمين كان أحد أكبر الأخطاء في تاريخ برشلونة.وقال فونت، عبر حسابه على "تويتر": "رحيل ميسي كان أكبر خطأ في التاريخ الحديث للنادي".وأضاف: "ذلك المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه ميسي أنه اضطر إلى مغادرة النادي والذهاب إلى باريس سان جيرمان سيظل في الأذهان دائما".ورحل ميسي عن صفوف سان جيرمان هذا الصيف، وانتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، في الوقت الذي ارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة.-(وكالات)