الإثنين 04 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة يتهم حكم مباراة أتلتيكو بـ"التجسس" على الفريق

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من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، يوم الاثنين، أن إدارة نادي برشلونة غاضبة للغاية من تصرف أحد مساعدي الحكم سانشيز مارتينيز الذي أدار لقاء الفريق أمام أتلتيكو مدريد، بعدما تم القبض عليه وهو يتجسس على غرفة ملابس النادي الكاتالوني.اضافة اعلان

وبحسب التقرير الذي نشر في الموقع الإلكتروني للصحيفة، شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، يوم الأحد، فوضى في غرفة ملابس النادي الكاتالوني، بعدما تسلل أحد مساعدي الحكم بعد نهاية المباراة لسماع ما يقال.

وتعود الحادثة، عندما تواجد المسؤول الإعلامي لبرشلونة عند باب غرفة خلع الملابس في انتظار اللاعبين حيث كانت كاميرا الدوري الإسباني ستسجل احتفالات اللاعبين بالفوز على أتلتيكو مدريد، حينها سأل كابانييرو، مساعد الحكم، عن سبب تواجده بجانب غرفة ملابس الفريق، قبل أن يجيب مساعد الحكم بأنها "وظيفته".

ويعتقد النادي الكاتالوني أن المساعد ذهب إلى غرفة خلع الملابس بهدف التجسس على الفريق، خاصة وأن ذات الشخص ذهب إلى غرفة اللاعبين بين الشوطين ليقوم بفحص زي الفريق ويخبرهم بأنه يتعين عليهم العودة إلى أرض الملعب، رغم أن هذا البروتوكول يقوم به مسؤول المباراة، واضطر الأمن إلى التدخل وتحذيره من دخول الغرفة حينها.

ووفقا للصحيفة، فإن برشلونة يعتقد أن الحكم سانشيز مارتينيز أرسل مساعده من أجل التجسس على لاعبي النادي الكاتالوني، لأنه أراد أن يعرف ماذا يقولون عنه.
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