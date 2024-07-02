 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة يرغب في التعاقد مع وليامز

GRWhG6FXQAEOM-g
نيكو يرتبط مع بلباو بعقد حتى 2027

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بدأ تكثيف جهوده من أجل التعاقد مع نيكو وليامز نجم المنتخب الإسباني من أتلتيك بلباو عقب تألق الأخير الملحوظ في كأس أوروبا "يورو 2024" المقامة حالياً في ألمانيا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة النادي والمدير الفني الجديد للفريق هانزي فليك يرغبان بشدة في التعاقد مع اللاعب الذي يشغل مركز الجناح والبالغ من العمر 21 عاما.

اضافة اعلان

ولكن، مازال برشلونة يعاني من مشاكل مالية، كما أن وليامز وقع لتوه عقدا مع بلباو يمتد حتى 2027 في ديسمبر الماضي بشرط اجزائي يبلغ 60 مليون يورو.

وقال اللاعب مؤخرا لمحطة "تي.في.إي" التليفزيونية : مددت عقدي لتوي مع أتلتيك، أشعر براحة شديدة هنا. أنا سعيد للغاية.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
GQinw9AWcAA9n0z

إسبانيا مهددة بعقوبة "تشغيل الأطفال" بسبب لامين يامال

23 حزيران 2024
284b4cfa-58be-4915-8a6c-7fb3b033eb9f_16x9_1200x676

برشلونة لا يقدر على تسجيل 9 من نجومه

08 حزيران 2024
FCb8LjAX0AYq2ua

ميسي: ريال مدريد أفضل فريق في العالم

07 حزيران 2024
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2024-07-02 at 3.46.15 PM (1)

لاعب الامن العام لرفع الاثقال "الفرارجة" يتوج بفضية كأس العالم للماسترز

منذ4 ساعة
GRavJQNWMAA2-QH

يورو 2024.. فرنسا تقصي بلجيكا وتتأهل إلى ربع النهائي

منذ23 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم- ( من المصدر)

سلامي يجمع إيجابيات سلفه عموتة.. ويواجه تحديات متنوعة مع "النشامى"

منذ23 ساعة
صراع على الكرة بين لاعب الفيصلي خالد زكريا ولاعب الحسين إربد مجدي عطار في لقاء ببطولة الدوري - (من المصدر)

"المحترفين" تطلب تأخير الموسم وترفض تقليص عددها

منذ23 ساعة
حارس المرمى يزيد أبو ليلى - (أرشيفية)

أبو ليلى: سلامي يتشابه مع عموتة.. وأدرس 7 عروض بعد انتهاء تجربة الجبلين

منذ23 ساعة
السائق هشام امير النجار على متن سيارة ايفو 9 خلال مشاركته في السباق -(من المصدر)

السائقون الشباب ينقلون الأردن إلى مرحلة جديدة في عالم الرياضة الميكانيكية

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

عقلنة الحوار العام مصلحة عليا

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات | منذ23 ساعة
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات | منذ23 ساعة
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات | منذ23 ساعة
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy
 