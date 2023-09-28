برشلونة يستقبل إشبيلية على وقع "قضية الرشوة"

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مدريد – يستضيف نادي برشلونة، نظيره فريق إشبيلية عند الساعة العاشرة من مساء اليوم في ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، لحساب الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".ويخوض برشلونة المباراة، سعيا لتعويض اخفاقه الأخير المتمثل بتعادله مع ريال مايوركا (2-2) في الجولة السابعة وتراجعه للمركز الثالث في الترتيب، فيما يدخل اشبيلية اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على ألميريا بنتيجة (5-1).كما يدخل البرسا المواجهة، على وقع حادثة قيام الشرطة الإسبانية، بتفتيش مكاتب اللجنة الفنية للحكام في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد، بأمر من قاضي التحقيق في "قضية نيغريرا".وحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، بدأ أعضاء من مجموعة الجرائم الاقتصادية والتكنولوجية التابعة لوحدة الشرطة القضائية في برشلونة حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، عملية تفتيش في مقر الاتحاد بالعاصمة الإسبانية بحثا عن وثائق في مكاتب اللجنة الفنية للحكام.وأشارت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا يتهم فيه نادي برشلونة بالرشوة، وأوضحت مصادر مقربة من التحقيقات أن عملية التفتيش مستمرة ولا توجد توقعات بإجراء عمليات اعتقال.وفي الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي، اعتبر القاضي خواكين أغيري، الذي ينظر في القضية، أنه لا يرى مؤشرات على شراء برشلونة للحكام "بطريقة الدفع التقليدية" في مباراة بعينها، بل بـ"أسلوب جديد غير مشروع يكشف عن فساد ممنهج" داخل لجنة الحكام بتقييم وتعيين حكام.وكشف القاضي أنه لم يستدل حتى الآن على وجهة المبالغ التي تلقاها نائب رئيس لجنة الحكام خوسيه ماريا إنريكيث نيغريرا ونجله، والتي تصل إلى سبعة ملايين يورو حصلوا عليها من نادي برشلونة خلال الفترة بين 2001 و2018.ورأى القاضي أن هذه القضية توحي بـ"طريقة جديدة لتوزيع الحكام في كرة القدم بشكل غير مشروع" في إطار من "الفساد الممنهج المحتمل داخل لجنة الحكام" خلال فترة تولي نيغريرا منصب نائب رئيس اللجنة وتقاضيه سبعة ملايين يورو، مقابل إعداد نيغريرا تقارير عن الحكام والتحكيم، على حد زعم النادي.وكانت "قضية نيغريرا" قد شغلت الرأي العام الرياضي في إسبانيا، بعد أن فجرت إذاعة "كادينا سير" بمنتصف شهر شباط "فبراير" الماضي، مفاجأة بنشر وثائق تثبت دفع نادي برشلونة مبلغ 1.4 مليون يورو إلى نائب رئيس لجنة التحكيم الإسبانية بين عامي 2016 و2018، خوسيه ماريا نيغريرا.وقالت "كادينا سير" إن برشلونة دفع المبلغ المذكور على 3 دفعات لشركة "DASNIL 95 SL" المملوكة لخوسيه ماريا، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة التحكيم بين 1994 و2018، حيث توقفت مدفوعات البارسا بعد تقاعد خوسيه من اللجنة في العام 2018.في المقابل، استعاد ريال مدريد وصيف بطل الموسم الماضي، توازنه بتغلبه على ضيفه لاس بالماس 2-0، واستغل جيرونا تعثر شريكه السابق برشلونة وانفرد بالصدارة بفوزه الثمين على مضيفه فياريال 2-1.وعوض "النادي الملكي" خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في ديربي العاصمة على ملعب "ميتروبوليتانو"، وحقق فوزه السادس هذا الموسم بفضل هدفي إبراهيم دياز وخوسيلو.وكان ريال مدريد يمني النفس باستعادة الصدارة من غريمه برشلونة (حامل اللقب) الذي تعثر أمام مضيفه ريال مايوركا 2-2، لكن جيرونا، مفاجأة انطلاقة الموسم الحالي، كان له رأي آخر بفوزه السادس تواليا دون خسارة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام النادي الملكي ونقطتين أمام جاره الكاتالوني برشلونة، الذي تراجع للمركز الثالث، فيما بقي لاس بالماس على نقاطه الخمس في المركز السابع عشر.وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، فرض رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أبقى على الانجليزي جود بيلينغهام والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي العائد من الإصابة فينيسيوس جونيور في الاحتياط، سيطرتهم على مجريات المباراة وخلقوا العديد من الفرص، التي تناوب المهاجمون وخصوصا خوسيلو ودياس الذي لعب أساسيا للمرة الاولى هذا الموسم، على إهدارها مع تألق لافت لحارس المرمى ألفارو فاييس.وقال دياز - الذي كان معارا إلى ميلان الايطالي الموسم الماضي: "بالنسبة للهدف، كان لدي الهدوء الذي لم أتمتع به من قبل في الفرص الأخرى، وكان لدي هذا الصبر، وأنا سعيد للغاية، إنه أمر لا يصدق أن تسجل في البيرنابيو، إنه شيء فريد من نوعه، أنا فخور وسعيد بهذا الهدف الأول هذا الموسم".وتزامناً مع فوز نادي العاصمة، كان جيرونا يسجل فوزه السادس هذا الموسم أمام مضيفه فياريال، وسجل هدفي الضيوف الأوكراني أرتيم دوفبيك في الدقيقة 56 وإريك غارسيا عند الدقيقة 61، فيما أحرز دانيال باريخو هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.ورفع جيرونا الذي لم يتلق، على غرار برشلونة، أي خسارة بعد هذا الموسم مع تعادل وحيد، رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، أمام ريال مدريد خصمه المقبل في المرحلة الثامنة.في المقابل، توقف رصيد فياريال الذي مني بخسارته الرابعة عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر، وفي مباراة ثالثة، تعادل أتلتيك بلباو مع ضيفه خيتافي 2-2.وسجّل هدفي أصحاب الأرض يوري بيرشيش عند الدقيقة 6، والغاني إيناكي وليامس في الدقيقة 62، فيما جاء تعادل خيتافي عن طريق الأوروغوياني غاستون ألفاريس في الدقيقة 51، وخوانمي لاتاسا في الدقيقة 83.وبهذا التعادل، عزز أتلتيك مركزه الرابع مع 14 نقطة، فيما بقي خيتافي في المركز العاشر مع ثماني نقاط. (وكالات)