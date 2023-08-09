الأربعاء 09 آب 2023
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برشلونة يكشف حقيقة عودة نيمار.. ويعلن رحيل ديمبلي

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عثمان ديمبلي
أعلن نادي برشلونة الإسباني بصفة رسمية، مساء الثلاثاء، رحيل نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عن الفريق.

ونقلت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في الفريق الكتالوني، قوله بعد الفوز 4-2 على توتنهام الإنجليزي:اضافة اعلان
عثمان ديمبلي لم يعد يلعب مع الفريق الأول.
الوضع مع ديمبلي واضح للغاية. لقد طلب الرحيل وهذا شيء تم إقراره في عقد التجديد الذي وقعه.
ديمبلي يتواجد الآن إلى باريس، الصفقة تمت.
إعلان انتقاله إلى الفريق الباريسي وشيك.
هل يعود نيمار؟

بخصوص العودة المحتملة للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أوضح أليماني أن هذه التقارير غير صحيحة، مضيفا "هذه قضية صحفية لا غير".
كانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جرمان.
قالت تقارير أخرى إن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما يريد العودة إلى العملاق الكتالوني.
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