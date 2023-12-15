الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم جوهرة ريفر بليت

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كلاوديو إيتشيفيري
بدأ نادي برشلونة في اتخاذ الخطوات الأولى لمحاولة التعاقد مع كلاوديو إيتشيفيري، موهبة ريفر بليت، والذي تألق مع منتخب الأرجنتين في النسخة الأخيرة من كأس العالم تحت 17 عاما.اضافة اعلان

ويحظى الشاب البالغ من العمر "17 عاما" باهتمام واسع من قبل عدة أندية أبرزها ريال مدريد إضافة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، أن برشلونة أكد للنادي الأرجنتيني استعداده للتفاوض بشأن انتقال اللاعب، وأنه يرغب في رفع العرض إلى حوالي 30 مليون يورو على عدة أقساط.

وأن الصفقة يمكن أن تحدث في الشتاء المقبل، حتى يتمكن كلاوديو إيتشيفيري من الانضمام إلى الفريق اعتبارا من يونيو 2024، علما بأنه يرتبط بعقد مع ريفر بليت حتى ديسمبر 2024، ويعتمد برشلونة على رغبة اللاعب الذي أبدى تفضيله للنادي الكاتالوني في وقت سابق، بحسب "سبورت".
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