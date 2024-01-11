الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برقان الكويتي يعتذر.. قطيشات يغادر إلى البحرين.. عيرا يفكر بالكوبي كايرو.. ودي لاسال يضم "مغربية"

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فريق عيرا للكرة الطائرة - (الغد)
عمان - نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الكرة الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.اضافة اعلان
قطيشات إلى البحرين
غادر نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة إلى البحرين أمس، لتمثيل اتحاد اللعبة في مراسم قرعة بطولة الأندية العربية، التي ستقام في عمان خلال الفترة من 17-29 شباط (فبراير) المقبل، حيث تجري القرعة يوم غد، فيما وجه اتحاد الكرة الطائرة الدعوة إلى ممثلي الأردن شباب الحسين وعيرا لحضورها عبر تقنية الاتصال المرئي.
اعتذار برقان الكويتي
كشفت وسائل إعلام كويتية عن اعتذار فريق برقان الكويتي، عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية في عمان، ليستقر تمثيلها على فريق كاظمة الكويتي، لتصبح  الفرق المشاركة في المنافسات العربية: شباب الحسين وعيرا (الأردن)، بني ياس (الإمارات)، كاظمة (الكويت)، النجمة ودار كليب (البحرين)، السويحلي وأهلي بنغازي (ليبيا)، السيب (عُمان)، قطر والشرطة (قطر)، غاز الجنوب ومصافي الشمال (العراق)، وهو الأمر الذي سيفرض منطقا فنيا جديدا في قرعة البطولة وتوزيع الفرق على المجموعات.
وفي السياق ذاته، اعتمد الاتحاد الأردني، شعار بطولة الأندية العربية الـ42، والذي يعكس صورة الوحدة ولم شمل الشباب العربي، والتحلي بالروح الرياضية والتنافس الشريف في مباريات البطولة.
عيرا يفاتح الكوبي كايرو
كشف المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، عن بدء مفاوضات جدية مع الكوبي كايرو الذي سبق له مشاركة الوحدات بالفوز بألقاب المنافسات المحلية قبل موسمين، مشيرا إلى أن اللاعب أبدى رغبة في الانضمام إلى فريق عيرا، في الوقت الذي ينتظر فيه النادي رد نادي أهلي دبي الإماراتي بشأن اللاعب السيرلانكي، مؤكدا أنه في حال لم يحصل عيرا على موافقة الإماراتي، فإنه سيتجه إلى التفاوض مباشرة مع كايرا لإكمال عقد محترفين، بعد أن تعاقد مؤخرا مع لاعب المنتخب والنصر الليبي أنس الوداني.
وعن تعزيزاته المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة، قال توفيق: "استعرنا لاعبي الوحدات محمد جمال وفهد نعمان، وهما من الوجوه الصاعدة في الطائرة الأردنية، حيث خاض جمال تجربة احتراف لم تكتمل في الإمارات، ويعتبر من أفضل اللاعبين في الهجوم من وسط الشبكة-مركز 3 السنتر-، ويشغل زميله فهد نعمان مركز المعد، وأجد أن مشاركتنا في بطولة الأندية العربية إيجابية سواء في مصلحة عيرا، أو لصالح اللاعبين في الاستفادة من التجربة الاحتكاكية التنافسية العربية".
وحول قائمة الفريق المعتمدة إلى بطولة الأندية العربية 24، رد توفيق: " تضم قائمتنا كلا من: يعقوب القهوجي، محمد دقماق، أحمد العواملة، راشد العلوان، عبادة فخري، خالد هلال، أمين السطري، اياد المحاسنة وبشار المحارمة، فهد نعمان، محمد جمال، الليبي أنس الوداني، والمحترف الآخر إما السيرلانكي او الكوبي كايرو".
دي لاسال يضم مغربية
ضم فريق دي لاسال لاعبة مغربية تشغل المركز 3، إلى قائمة فريقه المشارك في منافسات الطائرة ضمن دورة الألعاب العربية، والتي ستقام في الشارقة خلال الفترة من 2-12 شباط (فبراير) المقبل، وذلك بسبب تعذر إتمام صفقة التونسية مروة بوغانمي، لمشاركتها فريقها قرطاج منافسات الدوري التونسي في الفترة ذاتها، في الوقت الذي  عزز فيه صفوفه بلاعبة منتخب السيدات ونادي النصر داليا وادي، التي تشغل المركز 3، في إطار سعيه إلى تحقيق نتائج مشرفة والمنافسة بقوة على المراكز الأولى، وتأكيد حضور وتطور الطائرة الأردنية.
واعتمد دي لاسال قائمة فريقه إلى الإمارات، والتي تضم كلا من: رهف أبوليل، غنا عساف، آية شنك، زينة الطاهر، رهف عدوي، داليا وادي، رؤى سعيفان، جيانا العطار، يارا بشتاوي ونانسي صافي، إلى جانب المحترفة المغربية.
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