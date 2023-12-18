الإثنين 18 كانون الأول 2023
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برقصة “أصحاب الأرض”.. منتخب مصر للإسكواش يحتفل بفوزه ببطولة العالم “فيديو”

المنتخب المصري للإسكواش
المنتخب المصري للإسكواش

حصد المنتخب المصري للإسكواش لقب بطولة العالم بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي في نهائي البطولة التي استضافتها نيوزيلندا خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

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هذا هو التتويج السادس للمنتخب المصري بلقب بطولة العالم للإسكواش، بهذا الانتصار فكّ المنتخب المصري الشراكة مع نظيره الإنجليزي صاحب الخمسة ألقاب. ونال رجال مصر لقب بطولة العالم للإسكواش خمس مرات من قبل في أعوام 1999 و2009 و2011 و2017 و2019.


وفي نهائي البطولة الذي أقيم أمس الأحد، 17 ديسمبر/كانون الأول، فاز المصري مصطفى عسل على البريطاني، صاحب الأصول المصرية، مروان الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد. وفي المباراة الثانية، فاز المصري علي فرج على المخضرم محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.


هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يحصد فيها المنتخب المصري للإسكواش لقب بطولة العالم بعد تتويجه بآخر نسختين.

 

وفي رد فعل رسمي، عبر وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن سعادته الغامرة بما حققه أبطال مصر في الإسكواش، وتحطيم الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإنجليزي. وأعلن صبحي، خلال تهنئته أبطال مصر في الإسكواش، أنه سيستقبلهم في مراسم استقبال رسمية يوم الثلاثاء المقبل بمطار القاهرة الدولي، كما علق على الفوز المصري قائلاً: "فرحتونا وأدخلتوا البهجة إلى قلوب المصريين".

 


رقصة أصحاب الأرض

وعلى منصة التتويج، خطف لاعبو منتخب مصر للإسكواش الأنظار، عندما احتفلوا باللقب عبر "رقصة أصحاب الأرض"، وهي الرقصة التي باتت إشارة على التضامن والدعم الموّجه للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان دموي على يد الجيش الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عدوانه على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، منذ 73 يوماً، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفاً آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

 

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