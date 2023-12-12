برنامج تدريبي خاص للاعبة التايكواندو أبو الرب

أيمن وجيه الخطيب

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ينتظر لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب برنامج تدريبي خاص استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث ينتظر أن تخضع أبو الرب لمعسكر تدريبي في الصين يتوافق مع مشاركتها في التصفيات.وفي حال إحراز أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية في التصفيات ستكمل المقاعد الأربعة للتايكواندو الأردنية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.وكان قد تأهل مباشرة بعد الحفاظ على مكان لهم في التصنيف الأولمبي ضمن المراكز الخمسة الأوائل، كل من اللاعبين جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم)، والتي أحرزت الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، الذي نال الميدالية البرونزية أيضا، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).كما يسعى لاعبو المنتخب الوطني المتأهلين للأولمبياد البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى في التصنيف الأولمبي، حيث سيخدمهم ذلك في قرعة الأولمبياد التي ستقام خلال شهر أيار (مايو) المقبل.وسيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، ولجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد استعدادا للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مثالي يرفع من المستوى الفني للاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني في الاستحقاق الأولمبي الكبير.وأكد المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "التحضيرات بدأت منذ وقت طويل وبحسب خطة طويلة ‏الأمد تخللتها تدريبات ‏يومية، ومعسكرات تحضيرية والمشاركة في بطولات مختلفة، من أجل ضمان تأهل المنتخب الوطني إلى أولمبياد باريس 2024‏‎، ولا يختلف اثنان على أن التايكواندو الأردنية حققت على مدار تاريخ الدورات الأولمبية نتائج مميزة، وها هي الآن تتألق من جديد، بعد الإنجاز التاريخي في تأهل 3 لاعبين".وأشار العساف، "اكتسبت التايكواندو الأردنية شهرة ومكانة مرموقة، جراء النتائج التي حققها المنتخب الوطني في البطولات العربية والإقليمية والعالمية، وحصلت مؤخرا على إشادة كبيرة من الاتحادين الدولي والآسيوي، كما تعرض المنتخب الوطني لضغط شديد من خلال مشاركته في الدورة الآسيوية وجائزة الصين وفي بطولات آسيا وفي بطولة كأس الرئيس، وسلسلة الجائزة الكبرى التي ضمت 4 جولات، كما وفرنا للمنتخب الوطني مشاركات في بطولات عالمية تصنيفية خفيفة ساهمت برفع رصيدهم من النقاط كبطولات النجمة والنجمتين، ونحن مستمرون في مسيرتنا الاحترافية للوصول إلى ما نتطلع إليه، في أولمبياد باريس.