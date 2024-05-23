"بروفة أخيرة" لريال مدريد أمام بيتيس قبل نهائي الأبطال

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مدريد -يلتقي فريق ريال مدريد مع ضيفه ريال بيتيس على ستاد "سانتياجو برنابيو" عند الساعة 10 من مساء يوم غد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ورغم أن ريال مدريد حسم التتويج بلقب الدوري قبل عدة جولات، إلا أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لعشاق ريال مدريد، خاصة وأنها ستكون البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في ملعب ويمبلي مطلع الشهر المقبل.ويهدف الريال، الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 94 نقطة، إلى تحقيق الفوز والظهور بأفضل شكل ممكن لكي يطمئن جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام دورتموند، ويدخل الريال مباراة بيتيس بمعنويات مرتفعة، لاسيما وأنه لم يخسر خلال الأربعة أشهر الماضية في أي مسابقة.وشهدت آخر ثلاث مباريات للريال تسجيله عددا كبيرا من الأهداف، بواقع 13 هدفا، ولكن شباكه تلقت أربعة أهداف، وكان ذلك في مباراة واحدة عندما تعادل مع فياريال 4-4، ولكن بعد خروج الفريق بشباك نظيفة في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات، يبدو أنه سينهي الموسم كأقوى خط دفاع في مسابقة الدوري.ولكن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق، لاسيما وأن بيتيس سيسعى للفوز بالمباراة لإنهاء الموسم بشكل إيجابي، خاصة وأنه خسر في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد بهدفين نظيفين. ومع ذلك، كانت نتائج بيتيس الأخيرة جيدة إلى حد ما حيث حقق أربع انتصارات، وتعادلين وتلقى هزيمتين فقط في آخر ثماني مواجهات. ويهدف بيتيس إلى الخروج بشباك نظيفة في هذه المباراة، خاصة وأن الفريق لم يتمكن من ذلك في آخر ثماني مباريات، سوى مرة واحدة فقط، وتلقت شباكه هدفا واحدا على الأقل.ولن تشهد الجولة الأخيرة من المسابقة أي صراعات على التأهل للعب في أوروبا، بعدما تم حسمت الفرق مشاركتها من الجولة الماضية، حيث سيشارك في دوري الأبطال الريال وبرشلونة وجيرونا وأتلتيكو مدريد، فيما سيشارك في الدوري الأوروبي أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد فيما يشارك بيتيس في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. وبالمثل، لن يكون هناك أي صراع على البقاء بعدما تأكدت الفرق الهابطة من دوري الدرجة الأولى وهي ألميريا، صاحب المركز الأخير، وغرناطة، صاحب المركز قبل الأخير، وقادش، صاحب المركز الثالث من القاع.وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم عندما يلتقي جيرونا، صاحب المركز الثاني، مع غرناطة، صاحب المركز قبل الأخير، وتستكمل مباريات الجولة يوم غد، حيث يلعب أوساسونا، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، مع فياريال، صاحب المركز الثامن برصيد 52 نقطة. كما يلتقي ريال سوسيداد، صاحب المركز السادس برصيد 60 نقطة، مع أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 73 نقطة، ورايو فاليكانو، صاحب المركز السادس عشر برصيد 48 نقطة مع أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الخامس برصيد 65 نقطة، وألميريا، صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة مع قادش، صاحب المركز الثامن عشر برصيد 33 نقطة.وتختتم منافسات الدوري الإسباني يوم بعد غد الأحد، حيث يلتقي خيتافي، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة، مع ريال مايوركا، صاحب المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة، وسيلتا فيجو، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة مع فالنسيا، صاحب المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ولاس بالماس، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 39 نقطة مع ديبورتيو ألافيس، صاحب المركز العاشر برصيد 45 نقطة. ويلعب إشبيلية، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، مع برشلونة، صاحب المركز الثاني برصيد 82 نقطة. (وكالات)