السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برونزية جديدة للكراتيه الأردنية بـ"الأسياد" عبر حماد

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لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالله حماد لحظة تتويجه بالميدالية البرونزية (من المصدر)
عمان – الغد - نجح اللاعب عبدالله حماد في تحقيق ثاني ميداليات الكراتيه الأردنية في النسخة الحالية من الألعاب الآسيوية، بعد الميدالية الفضية التي نالها اللاعب حسن مصاروة ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم.اضافة اعلان
وجاء فوز عبدالله حماد بالميدالية البرونزية بعد انتصاره في نزاله أمام اللاعب السعودي سعود البشير بنتيجة 5-2 ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم.
وكان عبدالله حماد قد استهل مشاركته بتحقيق الفوز على اللاعب القيرغيزستاني رافائيل أكبروف بنتيجة 2-0 في دور الـ 16 ومن ثم فاز على اللاعب الباكستاني، همايون، بنتيجة 8-2 في الدور ربع النهائي قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الكويتي عبدالله شعبان بنتيجة 0-7.
وودعت اللاعبة، مُنى الديري، منافسات وزن تحت 61 كغم بعد تلقيها خسارتين أمام كل من اللاعبة الصينية، كونغ لي، والكامبودية فان شكاراية.
وتستكمل يوم غد مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه، حيث سيظهر من جانب منتخبنا الوطني جود الضروس ولين منصور وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري.
من ناحية أخرى انهى لاعبا المنتخب الوطني للجوجيتسو، ياسمين العلمي ومحمود جبر منافساتهما في دورة الألعاب الآسيوية، حيث جاءت مشاركة اللاعبة ياسمين العلمي ضمن منافسات وزن تحت 57 كغم حيث بدأت العلمي مشاركتها بالفوز على اللاعبة الإماراتية، هيا الجهوري، في دور الـ 16 ، لتلاقي قي الدور الربع نهائي اللاعبة التايلاندية، اورابا سينتثام، وتخسر منها بمنح الأفضلية للاعبة التايلاندية، لتعود العلمي وتفوز على لاعبة منتخب منغوليا، يودفال توسغو، في دور السحب على الميدالية البرونزية وتلاقي الإماراتية شمس المري وتخسر منها نزال الميدالية البرونزية.
بدوره ودع اللاعب محمود جبر وزن تحت 77 كغم من دور الـ 16 بعد خسارته من الكوري، بونشيل كوو، وكان جبر قد افتتح منافساته اليوم بالفوز على الكازاخستاني، أدلان مادييف، في الدور الأول.
ويختتم يوم غد منتخب الجوجيتسو منافساته عبر يارا قاقيش (وزن تحت 63 كغم) وبدر الخزاعي (وزن تحت 85 كغم) وحسين الرشيد (وزن تحت 85 كغم).
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